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АРМА виграло ще один суд щодо арештованих заправок Медведчука Glusco

Справа стосується ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", яке раніше управляло мережею АЗС.

АРМА виграло ще один суд щодо арештованих заправок Медведчука Glusco
АЗС Glusco
Фото: glusco.swiss

Агентство з розшуку та менеджменту активів виграло ще один суд у справі АЗС, які арештували у підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Господарський суд Києва ухвалив судове рішення, яким підтвердив законність дій АРМА щодо розірвання договору управління корпоративних прав та майна з ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" в односторонньому порядку через неналежне управління мережею АЗС Glusco.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" отримала в управління автозаправні комплекси та об’єкти нерухомості 13 травня 2022 року в особливому порядку. 

Після проведеної у 2023 році перевірки АРМА констатувало неефективність управління активами Glusco та звернулось до Кабміну з пропозицією змінити управителя. У вересні 2023 року уряд погодився з пропозицією Агентства передати за спеціальною процедурою активи Медведчука до ПАТ "Укрнафта".

  • У січні цього року стало відомо, що АРМА хоче розірвати договір і з Укрнафтою, бо підприємство досі не є джерелом надходжень до держбюджету.
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