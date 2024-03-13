АРМА виграло ще один суд щодо арештованих заправок Медведчука Glusco

Агентство з розшуку та менеджменту активів виграло ще один суд у справі АЗС, які арештували у підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Господарський суд Києва ухвалив судове рішення, яким підтвердив законність дій АРМА щодо розірвання договору управління корпоративних прав та майна з ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" в односторонньому порядку через неналежне управління мережею АЗС Glusco.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" отримала в управління автозаправні комплекси та об’єкти нерухомості 13 травня 2022 року в особливому порядку.

Після проведеної у 2023 році перевірки АРМА констатувало неефективність управління активами Glusco та звернулось до Кабміну з пропозицією змінити управителя. У вересні 2023 року уряд погодився з пропозицією Агентства передати за спеціальною процедурою активи Медведчука до ПАТ "Укрнафта".