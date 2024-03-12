На українських АЕС стартувала ремонтна кампанія

Нещодавно стартувала цьогорічна ремонтна кампанія на потужностях українських атомних електростанцій.

Про це повідомила пресслужба Енергоатома.

“Ми запланували, що її сумарна тривалість на всіх блоках становитиме 617 днів. Звичайно, що якість проведених робіт залишається для нас на першому місці. Та з урахуванням набутого досвіду, я думаю, що навіть цей термін можна буде скоротити”, – повідомив очільник Енергоатома Петро Котін.

Він пояснив, що пришвидшити проведення ремонтів вдалося завдяки:

оптимізації виконання робіт з відвантаження відпрацьованого ядерного палива;

залучення персоналу Запорізької АЕС та більшої кількості працівників інших філій Енергоатома;

переведення обладнання АЕС на ремонт за технічним станом.

Котін зауважив, що впродовж зимового періоду вдалось досягнути 100%-го коефіцієнту використання встановленої потужності.

Свіже ядерне паливо Westinghouse для двох енергоблоків Хмельницької АЕС (ХАЕС) з реакторами ВВЕР-1000 вже на майданчику станції.

Україна розраховує розпочати у 2024 (влітку або восени) будівництво чотирьох нових атомних реакторів.

Про те, що Україна наближається до укладення угоди з Болгарією щодо придбання двох ядерних реакторів російського виробництва та іншого критично важливого енергетичного обладнання, стало відомо ще влітку 2023-го.