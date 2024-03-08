МАГАТЕ вимагає терміново повернути ЗАЕС під контроль України

Агентство з атомної енергії хоче, щоб Росія вивела зі станції несанкціонований персонал.

Міністертсво енергетики України на своїй сторінці у Facebook повідомило про рішення МАГАТЕ вимагати негайного повернення Запорізької АЕС під контроль України.

Рада очільників Агентства з ядерної енергії схвалила резолюцію, у якій міститься вимога до РФ вивести зі станції увесь несанкціонований персонал, включно з військовослужбовцями. Задля забезпечення надійної та безпечної експлуатації об'єкта він має бути повернений під контроль українських компетентних органів.

Українську делегацію на засіданні Ради очолював міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, Росія відверто демонструє ворожість до МАГАТЕ. "На найбільшу атомну електростанцію Європи потрібно повернути безпеку, адже навіть незначна аварія може зупинити майбутній розвиток атомної енергетики у світі", - заявив урядовець.

Пан Галущенко також подякував генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за його зусилля щодо врегулювання ситуації із ЗАЕС.