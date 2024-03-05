На ЗАЕС не залишилося співробітників "Енергоатома"

На Запорізькій атомній електростанції не залишилося працівників "Енергоатома". Відповідну заяву виконувача обов'язків голови правління державного підприємства Петра Котіна цитує "Економічна правда".

Ще на початку року на станції працювало 360 людей, які зберегли вірність Україні. Але окупанти вирішили позбавити їх доступу до об'єкта.

Таким чином наразі у так званого незаконного "начальства" ЗАЕС є лише 8 керівників змін - вкрай важливих для безпеки об'єкту спеціалістів. 40 осіб з такою кваліфікацією вдалося залишити окуповану територію, ще 9 відмовилися підписувати з росіянами трудовий контракт.

За словами Костіна, російський персонал не здатен забезпечувати належну експлуатацію станції, адже енергоблоки на ЗАЕС було модернізовано, тож вони суттєво відрізняються від тих, що встановлені на об'єктах у РФ. Крім того, окупанти набрали "людей із навколишніх сіл, які взагалі не розуміють, що таке атомна станція".