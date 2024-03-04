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Канада найближчими днями ухвалить рішення щодо передачі Україні списаних авіаракет, - міністр оборони Канади

Не всі з наявних у Канади ракет справні.

Канада найближчими днями ухвалить рішення щодо передачі Україні списаних авіаракет, - міністр оборони Канади
Канада найближчими днями ухвалить рішення щодо передачі Україні списаних авіаракет
Фото: Укрінформ

Міністр оборони Канади Білл Блер прокоментував питання передачі Україні списаних авіаракет CRV7.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Зараз ми перевіряємо, чи можна ці боєприпаси безпечно транспортувати. Щойно ми це визначимо, що має відбутися протягом найближчих днів, ми якомога швидше доправимо їх в Україну”, - зазначив Блер.

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Він уточнив, що правними є не всі з понад 83 тис. наявних у Канади ракет цього типу.

Втім, “певна їх кількість досі придатна, як і певні мотори, що йдуть разом із ними і про які мені українці минулого тижня сказали, що могли б їх використати”.

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