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Від російських обстрілів на Сумщині поранення отримав мирний мешканець

Протягом дня росіяни здійснили 44 обстріли області.

Від російських обстрілів на Сумщині поранення отримав мирний мешканець
Росіяни обстріляли 11 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 4 березня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська та Дружбівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 44 обстріли Сумської області, під час яких пролунали 228 вибухів. 

Зокрема, по Миропільській громаді росіяни вдарили з РСЗВ та мінометів, внаслідок одного з обстрілів отримав поранення мешканець громади. 

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Дружбівську та Свеську громади армія РФ обстріляла ракетами, а Юнаківську - атакувала артилерією та безпілотниками.

Крім того, дронами, артилерією та мінометами російська армія обстріляла Білопільську громаду.

По Середино-Будській громаді Росія била мінометами, артилерією та РСЗВ.

Великописарівську та Шалигинську громади окупанти обстріляли з мінометів.

Також з мінометів та артилерії росіяни вдарили по Краснопільській, Хотінській та Есманьській громадам.

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