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Україна почала переговори з Іспанією про укладення безпекової угоди

Наразі обговорили структуру майбутньої угоди та узгодили графік подальших перемовин.

Україна почала переговори з Іспанією про укладення безпекової угоди
Фото: Рубрика

Україна почала переговори з Іспанією про укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про йдеться на сайті Офісу Президента.

Переговори від нашої держави проводить заступник керівника ОПУ Ігор Жовква.

Наразі обидві сторони обговорили структуру майбутньої угоди та узгодили графік подальших перемовин.

  • Такі угоди укладають на основі декларації "Групи семи" про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України, яку у липні 2023 підписали країни G7. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства Києва у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Докладно про це – в матеріалі "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".
  • Наразі наша держава підписала такі договори з сімома країнами - Нідерландами, Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою та Італією.
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