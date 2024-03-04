Україна почала переговори з Іспанією про укладення безпекової угоди

Про йдеться на сайті Офісу Президента.

Україна почала переговори з Іспанією про укладення двосторонньої безпекової угоди.

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