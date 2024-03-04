В Одесі під завалами шукали двох дітей. Вони не вижили (оновлено)
В Одесі під завалами шукали двох дітей. Вони не вижили (оновлено)
Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Що подивитися: 7 серіалів березня
Що подивитися: 7 серіалів березня
​Фіцо: Італія вирішила забрати зі Словаччини свою систему ППО
​Фіцо: Італія вирішила забрати зі Словаччини свою систему ППО
Польські фермери зрозуміли, що російські спецслужби використовують їх, — Мінекономіки
Польські фермери зрозуміли, що російські спецслужби використовують їх, — Мінекономіки
ГоловнаПолітика

Президент доручив якомога швидше надати постраждалим у Одесі нове житло

Зеленський провів селектор, на якому також йшлося про "зерновий коридор" і поставки зброї.

Президент доручив якомога швидше надати постраждалим у Одесі нове житло
Фото: EPA/UPG

 Проезидент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор, на якій йшлося про ситуацію в Одесі, ліквідацію наслідків обстрілу Курахового, надходження зброї та результати "зернового коридору".

Про Зеленський повідомив у телеграмі.

"Отримав останню інформацію про рятувальну операцію в Одесі. Розбір завалів завершили. Тепер важливо, щоб люди якнайшвидше отримали всю належну допомогу, зокрема й нове житло замість втраченого. Дав доручення голові ОВА взяти це на контроль", – написав він.

Також президент нагадав, що триває ліквідація наслідків обстрілу Курахового, де російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по житловому кварталу. 

"Там, на щастя, без жертв, але багато поранених. Людям так само надають усю необхідну допомогу", – повідомив глава держави. 

Крім того, він заслухав міністра та представників Міноборони щодо фактичних надходжень зброї та боєприпасів, а також запланованих надходжень у березні. 

"Заслухав Головкома щодо оперативної обстановки на основних напрямках, аудиту Збройних Сил, ротації бригад і кадрових рішень у їхніх межах. Обов’язково – доповіді розвідок, СБУ та МВС", – зазначив Зеленський.

За словами президента, "зерновий коридор" дає позитивні результати.

"Зерновий коридор продовжує демонструвати хорошу динаміку – наближаємося до позначки в 30 мільйонів тонн вантажів, з них лише за лютий експортували понад 8 мільйонів тонн. Продовжуємо розвивати й альтернативні маршрути: Дунаєм і через Молдову", – сказав президент. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies