Президент доручив якомога швидше надати постраждалим у Одесі нове житло

Зеленський провів селектор, на якому також йшлося про "зерновий коридор" і поставки зброї.

Проезидент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор, на якій йшлося про ситуацію в Одесі, ліквідацію наслідків обстрілу Курахового, надходження зброї та результати "зернового коридору".

Про Зеленський повідомив у телеграмі.

"Отримав останню інформацію про рятувальну операцію в Одесі. Розбір завалів завершили. Тепер важливо, щоб люди якнайшвидше отримали всю належну допомогу, зокрема й нове житло замість втраченого. Дав доручення голові ОВА взяти це на контроль", – написав він.

Також президент нагадав, що триває ліквідація наслідків обстрілу Курахового, де російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по житловому кварталу.

"Там, на щастя, без жертв, але багато поранених. Людям так само надають усю необхідну допомогу", – повідомив глава держави.

Крім того, він заслухав міністра та представників Міноборони щодо фактичних надходжень зброї та боєприпасів, а також запланованих надходжень у березні.

"Заслухав Головкома щодо оперативної обстановки на основних напрямках, аудиту Збройних Сил, ротації бригад і кадрових рішень у їхніх межах. Обов’язково – доповіді розвідок, СБУ та МВС", – зазначив Зеленський.

За словами президента, "зерновий коридор" дає позитивні результати.

"Зерновий коридор продовжує демонструвати хорошу динаміку – наближаємося до позначки в 30 мільйонів тонн вантажів, з них лише за лютий експортували понад 8 мільйонів тонн. Продовжуємо розвивати й альтернативні маршрути: Дунаєм і через Молдову", – сказав президент.