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МЗС Литви про російський удар по Одесі: Повинні бути серйозні і негайні наслідки для агресора

"Росія демонструє явну зневагу до будь-яких мирних угод, як минулих, так і майбутніх", - вважає Габріелюс Ландсбергіс.

МЗС Литви про російський удар по Одесі: Повинні бути серйозні і негайні наслідки для агресора
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс
Фото: landbergis_twitter

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, коментуючи російський удар по Одесі, заявив, що повинні бути серйозні і негайні наслідки для країни агресора, а не безкарність.

Відповідний допис Ландсбергіс оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Це абсолютно обурливе вбивство. Свідомо вбиваючи немовлят, які сплять, Росія демонструє явну зневагу до будь-яких мирних угод, як минулих, так і майбутніх", - наголосив литовський міністр.

  • Уночі 2 березня ворог атакував дронами Одесу. Безпілотник влучив у 9-поверховий будинок спального району міста.
  • За даними Сил тероборони ЗСУ, серед жертв російської атаки - вся сім'я їхнього побратима, військовослужбовця Регіонального управління Сил територіальної оборони "Південь" Олега Кравця. Загинули він, його дружина Тетяна, семимісячна донька Ліза, восьмирічна Злата та дев'ятирічний Сергій.
  • Ввечері 3 березня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи. Відомо про 12 загиблих, серед яких - 5 дітей.
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