МЗС Литви про російський удар по Одесі: Повинні бути серйозні і негайні наслідки для агресора

"Росія демонструє явну зневагу до будь-яких мирних угод, як минулих, так і майбутніх", - вважає Габріелюс Ландсбергіс.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, коментуючи російський удар по Одесі, заявив, що повинні бути серйозні і негайні наслідки для країни агресора, а не безкарність.

Відповідний допис Ландсбергіс оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Це абсолютно обурливе вбивство. Свідомо вбиваючи немовлят, які сплять, Росія демонструє явну зневагу до будь-яких мирних угод, як минулих, так і майбутніх", - наголосив литовський міністр.