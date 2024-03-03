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Пісторіус назвав інцидент із перехопленням розмов німецьких офіцерів частиною інформаційної війни Путіна

Після оприлюднення результатів розслідування можуть бути звільнення.

Пісторіус назвав інцидент із перехопленням розмов німецьких офіцерів частиною інформаційної війни Путіна
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відреагував на інцидент із прослуховуванням телефонних розмов німецьких офіцерів.

Як передає видання Tagesschau, Пісторіус назвав це частиною «інформаційної війни» російського диктатора Володимира Путіна.

"Це гібридна дезінформаційна атака – йдеться про розкол, про підрив нашої єдності. Ми не повинні піддаватися Путіну", - сказав міністр і додав що треба реагувати обачно, "але не менш рішуче". 

За словами Пісторіуса, у найближчі декілька днів він очікує на інформацію про результати розслідування. Слід перевірити, чи не було порушено правил ІТ-безпеки. Тільки тоді можна буде ухвалити рішення про наслідки, зокрема, можуть з'явитися відповідні кадрові рішення.

Про який витік розмов ідеться

  • У Німеччині служба розвідки розпочала розслідування щодо отримання росіянами запису, на якому високопоставлені військовослужбовці Бундесверу обговорюють знищення Кримського мосту ракетами Taurus. 38-хвилинну розмову нібито командувача повітряних сил Інго Герхарца з іншим генералом та кількома офіцерами виклали в мережу російські пропагандисти. 
  • За попередніми даними, запис є автентичним, а його генерування штучним інтелектом у німецькій розвідці практично виключають. У розвідці з'ясували, що генерали знехтували заходами безпеки: говорили через незахищений канал, а один з них був в цей час у Сінгапурі та використав свій особистий мобільний телефон.
  • Міністерство оборони Німеччини підтвердило факт перехоплення розмови офіцерів.
  • Родеріх Кізеветтер, член німецького парламенту, раніше заявив газеті Handelsblatt, що вважає інформацію про перехоплення розмови вірогідною. “Росія, звичайно, демонструє, наскільки активно вона використовує шпигунство та диверсію в рамках гібридної війни. Слід очікувати, що було перехоплено та “злито” набагато більше для того, щоб впливати на рішення, дискредитувати та маніпулювати людьми”, – заявив він.
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