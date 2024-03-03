Пісторіус назвав інцидент із перехопленням розмов німецьких офіцерів частиною інформаційної війни Путіна

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відреагував на інцидент із прослуховуванням телефонних розмов німецьких офіцерів.

Як передає видання Tagesschau, Пісторіус назвав це частиною «інформаційної війни» російського диктатора Володимира Путіна.

"Це гібридна дезінформаційна атака – йдеться про розкол, про підрив нашої єдності. Ми не повинні піддаватися Путіну", - сказав міністр і додав що треба реагувати обачно, "але не менш рішуче".

За словами Пісторіуса, у найближчі декілька днів він очікує на інформацію про результати розслідування. Слід перевірити, чи не було порушено правил ІТ-безпеки. Тільки тоді можна буде ухвалити рішення про наслідки, зокрема, можуть з'явитися відповідні кадрові рішення.

Про який витік розмов ідеться