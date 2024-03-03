Прокудін: протягом дня Херсонщину атакували ворожі безпілотники

Протягом всього дня у прифронтових населених пунктах Херсонщини не вщухає активність ворожих безпілотників. Від атак постраждали сім населених пунктів.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Від дронових атак потерпали Дудчани, Берислав, Качкарівка, Саблуківка, Михайлівка, Козацьке та Веселе. Окупанти обстрілюють житлові квартали, прибережну зону", –зазначив Прокудін.

За словами начальника Херсонської ОВА, є влучання в нежитлові приміщення. Обійшлося без постраждалих.

Також Прокудін наголосив на важливості евакуації із небезпечних районів.

"Але я вкотре закликаю виїжджати з небезпечних територій. Не ризикуйте! Ми подбаємо про кожного, хто зважився евакуюватись. Звертайтесь на гарячу лінію: 0800 33 0951", – наголосив він.