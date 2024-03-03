У Кураховому Донецької області росіяни поцілили керованою авіабомбою у центр міста. Відомо про 16 поранених, двоє із них у важкому стані.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Курахове потрапило під вогонь сьогодні в обід — ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу", – йдеться у повідомленні.

Усі поранені перебувають у лікарні та отримують всю необхідну медичну допомогу.

На місці злочину працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.

Фото: Донецька ОВА Наслідки удару по Кураховому, 3.03.2024

Фото: Донецька ОВА Наслідки удару по Кураховому, 3.03.2024

Фото: Донецька ОВА Наслідки удару по Кураховому, 3.03.2024