У Кураховому Донецької області росіяни поцілили керованою авіабомбою у центр міста. Відомо про 16 поранених, двоє із них у важкому стані.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Курахове потрапило під вогонь сьогодні в обід — ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу", – йдеться у повідомленні.
Усі поранені перебувають у лікарні та отримують всю необхідну медичну допомогу.
На місці злочину працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.
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