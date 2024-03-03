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У Кураховому 16 поранених внаслідок удару ворожої КАБ

Ворожий снаряд пошкодив 15 багатоповерхівок у центрі міста.

У Кураховому 16 поранених внаслідок удару ворожої КАБ
Наслідки удару по Кураховому, 3.03.2024
Фото: Донецька ОВА

У Кураховому Донецької області росіяни поцілили керованою авіабомбою у центр міста. Відомо про 16 поранених, двоє із них у важкому стані.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Курахове потрапило під вогонь сьогодні в обід — ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу", – йдеться у повідомленні. 

Усі поранені перебувають у лікарні та отримують всю необхідну медичну допомогу. 

На місці злочину працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.

Наслідки удару по Кураховому, 3.03.2024
Фото: Донецька ОВА
Наслідки удару по Кураховому, 3.03.2024
Наслідки удару по Кураховому, 3.03.2024
Фото: Донецька ОВА
Наслідки удару по Кураховому, 3.03.2024
Наслідки удару по Кураховому, 3.03.2024
Фото: Донецька ОВА
Наслідки удару по Кураховому, 3.03.2024

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