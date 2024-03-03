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У Феодосії знищено нафтогін окупантів, — АТЕШ

РФ понесла колосальні збитки, наслідки ліквідовували до самого ранку. 

У Феодосії знищено нафтогін окупантів, — АТЕШ
Фото: скріншот

Агенти партизанського руху “Атеш” повідомляють, що знищили нафтогін російських окупантів у Феодосії в тимчасово окупованому Криму. 

Про це вони повідомили у Telegram.

Раніше російські ТГ-канали повідомляли про вибухи в окупованій Феодосії вибухи та "приліт" біля нафтобази.

"У Феодосії знищено нафтогон окупантів. Агенти "АТЕШ" з окупаційних органів влади повідомляють, що сьогодні вночі був приліт по нафтогону у місті. Наслідки ліквідовували до самого ранку. Втрати колосальні!", — ідеться у повідомленні.

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