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Російські війська знову намагалися штурмувати Сили оборони на лівобережжі Дніпра, — ЗСУ

Ворог не полишає спроб витіснити ЗСУ із займаних плацдармів на лівому березі Дніпра.

Російські війська знову намагалися штурмувати Сили оборони на лівобережжі Дніпра, — ЗСУ
Фото: Telegram/Zelenskiy

Російська армія впродовж доби здійснила одну штурмову атаку без підтримки бронетехніки на лівобережжі Дніпра, однак відійшли на свої позиції.

Про це повідомляє пресцентр Сил оборони півдня України.

В операційній зоні Сил оборони півдня триває контрбатарейна боротьба, ворог не полишає свого спроб вибити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра.

Впродовж доби росіяни здійснили одну штурмову атаку без підтримки бронетехніки, проте "зазнавши безповоротних і санітарних втрат у кількості понад 40 штурмовиків, знову відійшли на свої вихідні позиції", — пишуть у пресцентрі Сил оборони.

Росіяни не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, продовжують системне застосовування великої кількості ударних дронів.

Збройні сили України продовжують заходи щодо розширення та утримання плацдарму.

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