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Ворожий удар по Одесі: під завалами багатоповерхівки виявили тіло ще одного немовляти (оновлено)

Кількість загиблих зросла до десяти, серед них 3-річний хлопчик та немовля. 

Ворожий удар по Одесі: під завалами багатоповерхівки виявили тіло ще одного немовляти (оновлено)

На місці удару "Шахеда" по багатоповерхівці в Одесі з-під завалів дістали тіло девʼятої жертви.

Про це повідомляє ДСНС України.

Станом на 9:40 за інформацією глави Одеської ОВА Олега Кіпера, поруч із тілом дев'ятої жертви знайдено тіло ще одного загиблого немовляти. Кількість загиблих зросла до десяти.

Попередньо, дитині немає й рочку.

Рятувальники продовжують розбирати завал.

"Одеса. На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло девʼятої загиблої людини. Тривають роботи з деблокації", — ідеться у повідомленні.

  • Учора вночі внаслідок ворожої атаки безпілотників по багатоповерхівці в Одесі загинули вже 9 людей, серед них 3-річний хлопчик та немовля.Також постраждали 8 людей. Дорослі госпіталізовані, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.
  • "Шахеди" пошкодили житлові багатоповерхові будинки. На місці влучань працюють відповідні служби, розбирають завали, під якими можуть перебувати люди.
  • 3 березня в Одесі оголосили Днем жалоби.
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