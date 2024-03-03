Ворожий удар по Одесі: під завалами багатоповерхівки виявили тіло ще одного немовляти (оновлено)

На місці удару "Шахеда" по багатоповерхівці в Одесі з-під завалів дістали тіло девʼятої жертви.
Про це повідомляє ДСНС України.
Станом на 9:40 за інформацією глави Одеської ОВА Олега Кіпера, поруч із тілом дев'ятої жертви знайдено тіло ще одного загиблого немовляти. Кількість загиблих зросла до десяти.
Попередньо, дитині немає й рочку.
Рятувальники продовжують розбирати завал.
"Одеса. На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло девʼятої загиблої людини. Тривають роботи з деблокації", — ідеться у повідомленні.
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- "Шахеди" пошкодили житлові багатоповерхові будинки. На місці влучань працюють відповідні служби, розбирають завали, під якими можуть перебувати люди.
- 3 березня в Одесі оголосили Днем жалоби.