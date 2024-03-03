Росіяни завдали ударів ракетами С-300 по Мирнограду на Донеччині, п'ятеро людей постраждали

Армія РФ атакувала ракетами С-300 Мирноград і Покровськ Донецької області, там дістали поранення п’ятеро людей, пише обласна прокуратура.

"У ніч на 3 березня 2024 року збройні сили рф здійснили масовану ракетну атаку на м. Мирноград, випустивши 4 ракети, попередньо – "С-300". Під приціл окупантів потрапив мікрорайон зі щільною житловою забудовою", – ідеться в повідомленні.

Внаслідок влучання по багатоквартирних будинках тілесних ушкоджень у своїх оселях зазнали троє мирних громадян – двоє жінок 33 і 50 років, а також 37-річний чоловік. Постраждалих з мінно-вибуховими травмами, забоями і пораненнями тіла госпіталізували.

Також вранці росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по м. Покровську, де в епіцентрі вибухів також опинились житлові будинки. Двоє жінок 24 та 52 років отримали осколкові поранення.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).