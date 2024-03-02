AP: Ізраїль погодився на припинення вогню в Газі, тепер ХАМАС має погодитись на звільненя частини заручників

За умовами перемир’я, ХАМАС має звільнити заручників, які є хворими чи пораненими, а також людей похилого віку та жінок.

Дівчина з Кораном на місці зруйнованої мечеті, Дейр-ель-Балах, південна частина смуги Гази, 2 березня 2024

Ізраїль по суті схвалив умови запропонованої угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Тепер ХАМАС має надати свою згоду, повідомляє Associated Press із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації США.

Міжнародні посередники працювали тижнями, щоб досягти угоди про призупинення бойових дій перед початком священного для мусульман місяця Рамадан приблизно 10 березня. Угода, ймовірно, дозволить надати допомогу сотням тисяч палестинців на півночі Гази, які, як повідомляється, перебувають під загрозою голоду.

Ізраїльтяни «більш-менш прийняли» пропозицію, яка включає шеститижневе припинення вогню, а також звільнення ХАМАСом заручників, які вважаються вразливими, включаючи хворих, поранених, людей похилого віку та жінок, сказав чиновник.

“Наразі м’яч на стоороні ХАМАС”, – сказав чиновник на умовах анонімності.

Офіційні особи з Ізраїлю та ХАМАС не відразу відповіли на запити про коментарі.