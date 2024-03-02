Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Законопроєкт про Україну можуть винести на голосування Конгресу без згоди спікера
Законопроєкт про Україну можуть винести на голосування Конгресу без згоди спікера
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Чи отримає томос Православна церква в Північній Македонії? І до чого тут Україна?
Чи отримає томос Православна церква в Північній Македонії? І до чого тут Україна?
Країна ветеранів. Якою має бути ветеранська політика в Україні?
Країна ветеранів. Якою має бути ветеранська політика в Україні?
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Повітряні сили ЗСУ знищили ще один ворожий СУ-34 та 14 "Шахедів"
Повітряні сили ЗСУ знищили ще один ворожий СУ-34 та 14 "Шахедів"
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
ГоловнаСуспільствоВійна

США продовжили для українців дію гуманітарних дозволів на вʼїзд

Поновити дозволи зможуть українці, які, зокрема, приїхали до Сполучених Штатів, за програмою Uniting for Ukraine.

США продовжили для українців дію гуманітарних дозволів на вʼїзд
Фото: ОПУ

Українці у Сполучених Штатах, які перебувають у країні на підставі так званих гуманітарних дозволів, зможуть їх продовжити на два роки. 

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Право на поновлення свого дозволу на перебування отримали українці, які:

  • прибули до США за програмою Uniting for Ukraine (U4U) – спрощеною ініціативою для надання громадянам України гуманітарного дозволу на в’їзд до США;
  • отримали гуманітарний дозвіл на вʼїзд у пунктах пропуску через державний кордон США у період із 11 лютого до 25 квітня 2022 року.

Підписуйтесь на наш Google News

Гуманітарний дозвіл є одним із найпопулярніших видів особливого статусу для в’їзду. Він надається для осіб, які, відповідно до законодавства, не мають звичайного права на в’їзд до США.

“Переконана, що це рішення має особливу актуальність для тих громадян, які втратили свої домівки внаслідок російської військової агресії та вимушено виїхали з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Росією”, − зазначила Маркарова.

  • Уряд Молдови продовжив ще на рік тимчасовий захист біженців із України. Таким чином, українці зможуть перебувати у країні до 1 березня 2025 року.
  • Також Сейм Польщі продовжив тимчасовий захист для українських біженців до кінця червня 2024 року.
  • Уряд Словаччини продовжив термін дії тимчасового притулку (Dočasné útočisko) для українців, які через російську агресію вимушено переїхали до Словаччини, до 4 березня 2025.
  • 25 січня 2024 року Болгарія продовжила тимчасовий захист для біженців з України на рік. Рішення ухвалили у зв'язку з директивою Єврокомісії щодо продовження терміну дії Директиви про тимчасовий захист.
  • ЄС готовий продовжити заходи тимчасового захисту для українців після березня 2025 року. Європейські міністри погодилися із необхідністю гармонізувати законодавство у сфері тимчасового захисту для українців. 
  • Європейська комісія передбачила 4 млн євро для покращення доступу до медичних послуг українських біженців. Цей проєкт має покращити спроможність національних систем охорони здоров’я і доступ до медичних послуг українців з тимчасовим захистом у Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщині, Чехії, Словаччині, Латвії, Литві, Естонії та Молдові. 
  • У Європі перебувають понад 4,1 млн українських шукачів притулку.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies