США продовжили для українців дію гуманітарних дозволів на вʼїзд

Поновити дозволи зможуть українці, які, зокрема, приїхали до Сполучених Штатів, за програмою Uniting for Ukraine.

Українці у Сполучених Штатах, які перебувають у країні на підставі так званих гуманітарних дозволів, зможуть їх продовжити на два роки.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Право на поновлення свого дозволу на перебування отримали українці, які:

прибули до США за програмою Uniting for Ukraine (U4U) – спрощеною ініціативою для надання громадянам України гуманітарного дозволу на в’їзд до США;

отримали гуманітарний дозвіл на вʼїзд у пунктах пропуску через державний кордон США у період із 11 лютого до 25 квітня 2022 року.

Гуманітарний дозвіл є одним із найпопулярніших видів особливого статусу для в’їзду. Він надається для осіб, які, відповідно до законодавства, не мають звичайного права на в’їзд до США.

“Переконана, що це рішення має особливу актуальність для тих громадян, які втратили свої домівки внаслідок російської військової агресії та вимушено виїхали з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Росією”, − зазначила Маркарова.