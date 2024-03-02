США продовжили для українців дію гуманітарних дозволів на вʼїзд

Українці у Сполучених Штатах, які перебувають у країні на підставі так званих гуманітарних дозволів, зможуть їх продовжити на два роки.
Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.
Право на поновлення свого дозволу на перебування отримали українці, які:
- прибули до США за програмою Uniting for Ukraine (U4U) – спрощеною ініціативою для надання громадянам України гуманітарного дозволу на в’їзд до США;
- отримали гуманітарний дозвіл на вʼїзд у пунктах пропуску через державний кордон США у період із 11 лютого до 25 квітня 2022 року.
Гуманітарний дозвіл є одним із найпопулярніших видів особливого статусу для в’їзду. Він надається для осіб, які, відповідно до законодавства, не мають звичайного права на в’їзд до США.
“Переконана, що це рішення має особливу актуальність для тих громадян, які втратили свої домівки внаслідок російської військової агресії та вимушено виїхали з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Росією”, − зазначила Маркарова.
- Уряд Молдови продовжив ще на рік тимчасовий захист біженців із України. Таким чином, українці зможуть перебувати у країні до 1 березня 2025 року.
- Також Сейм Польщі продовжив тимчасовий захист для українських біженців до кінця червня 2024 року.
- Уряд Словаччини продовжив термін дії тимчасового притулку (Dočasné útočisko) для українців, які через російську агресію вимушено переїхали до Словаччини, до 4 березня 2025.
- 25 січня 2024 року Болгарія продовжила тимчасовий захист для біженців з України на рік. Рішення ухвалили у зв'язку з директивою Єврокомісії щодо продовження терміну дії Директиви про тимчасовий захист.
- ЄС готовий продовжити заходи тимчасового захисту для українців після березня 2025 року. Європейські міністри погодилися із необхідністю гармонізувати законодавство у сфері тимчасового захисту для українців.
- Європейська комісія передбачила 4 млн євро для покращення доступу до медичних послуг українських біженців. Цей проєкт має покращити спроможність національних систем охорони здоров’я і доступ до медичних послуг українців з тимчасовим захистом у Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщині, Чехії, Словаччині, Латвії, Литві, Естонії та Молдові.
- У Європі перебувають понад 4,1 млн українських шукачів притулку.