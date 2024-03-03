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На Таврійському напрямку Сили оборони знищили майже 400 окупантів

Також знищено 38 одиниць ворожої техніки.

На Таврійському напрямку Сили оборони знищили майже 400 окупантів
Фото: Генштаб

Протягом минулої доби, 2 березня, втрати ворога на Таврійському напрямку склали 393 особи. Також Сили оборони знищили 7 танків, 7 броньовиків та 7 артсистем.

Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Впродовж доби ворог завдав 14 авіаударів, провів 43 бойових зіткнення та здійснив 950 артобстрілів.

Воїни ЗСУ знищили 393 особи та 37 одиниць техніки росіян, зокрема:

  • 7 танків;
  • 7 ББМ;
  • 7 артсистем;
  • 15 автомобілів;
  • 1 одиниця спецтехніки.

"Сили оборони України знищили ще 4 важливих об’єкти ворога. Нейтралізовано або знищено 338 БпЛА різних типів", — ідеться у повідомленні.

За добу Сили оборони знищили ще 1160 російських окупантів, 16 танків, 1 літак Су-34 та 35 артилерійських систем ворога.

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