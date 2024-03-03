Євлаш: ворог намагається знайти слабке місце оборони ЗСУ біля Часового Яру

Російська армія продовжує наступати на Часів Яр та намагається знайти слабке місце в обороні ЗСУ на Донецькому напрямку. За добу зафіксовано 15 бойових зіткнень.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш, пише Укрінформ.

За його словами, РФ в цей район (Часового Яру — ред.) направляє резерви, також завдає авіаційних ударів, атакує українські позиції дронами.

Сили оборони на цьому напрямку ліквідували 124 окупантів та ще 92 зразки озброєння і військової техніки.

На Лиманському напрямку ворог дещо знизив свою інтенсивність, намагається закріпитися поблизу Сеньківки. Також він перекидає війська у райони Тернів, Ямполівка, де зараз ведуться активні бої.

"Ворог хоче виявити там слабку місцину, намагається продавити її, наразі безуспішно", — сказав речник.

За минулу добу ворог атакував українські позиції за допомогою Су-34 та скидав КАБи і дрони-камікадзе.

Раніше повідомлялося, що ворог намагається прорвати оборону ЗСУ і захопити місто Часів Яр у Донецькій області. Наразі важкі бої йдуть у пунктах Іванівське та Богданівка.