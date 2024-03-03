Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
В Одесі ворог вдарив по житловому будинку. Серед жертв є діти (доповнено)
В Одесі ворог вдарив по житловому будинку. Серед жертв є діти (доповнено)
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Повітряні сили ЗСУ знищили ще один ворожий СУ-34 та 14 "Шахедів"
Повітряні сили ЗСУ знищили ще один ворожий СУ-34 та 14 "Шахедів"
Німеччина розслідує витік даних, у якому говорили про знищення Кримського мосту ракетами Taurus
Німеччина розслідує витік даних, у якому говорили про знищення Кримського мосту ракетами Taurus
Папа Римський назвав гендерну теорію "бридкою ідеологією"
Папа Римський назвав гендерну теорію "бридкою ідеологією"
Ворожий удар по Одесі: кількість загиблих зросла до 8, серед них 3-річний хлопчик та немовля (оновлено)
Ворожий удар по Одесі: кількість загиблих зросла до 8, серед них 3-річний хлопчик та немовля (оновлено)
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаСуспільствоВійна

Євлаш: ворог намагається знайти слабке місце оборони ЗСУ біля Часового Яру

Російська армія продовжує спроби захопити Часів Яр на Донеччині.

Євлаш: ворог намагається знайти слабке місце оборони ЗСУ біля Часового Яру
Фото: Донецька обр ТрО

Російська армія продовжує наступати на Часів Яр та намагається знайти слабке місце в обороні ЗСУ на Донецькому напрямку. За добу зафіксовано 15 бойових зіткнень.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш, пише Укрінформ.

За його словами, РФ в цей район (Часового Яру — ред.) направляє резерви, також завдає авіаційних ударів, атакує українські позиції дронами.

Сили оборони на цьому напрямку ліквідували 124 окупантів та ще 92 зразки озброєння і військової техніки.

На Лиманському напрямку ворог дещо знизив свою інтенсивність, намагається закріпитися поблизу Сеньківки. Також він перекидає війська у райони Тернів, Ямполівка, де зараз ведуться активні бої. 

"Ворог хоче виявити там слабку місцину, намагається продавити її, наразі безуспішно", — сказав речник.

За минулу добу ворог атакував українські позиції за допомогою Су-34 та скидав КАБи і дрони-камікадзе.

Раніше повідомлялося, що ворог намагається прорвати оборону ЗСУ і захопити місто Часів Яр у Донецькій області. Наразі важкі бої йдуть у пунктах Іванівське та Богданівка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies