Головне за ніч та ранок неділі, 3 березня: наслідки удару по багатоповерхівці Одеси, бої на Новопавлівському напрямку

Нічна повітряна атака, 71 бойове зіткнення, втрати окупантів, ворожі обстріли, ракетні удари по Дніпру та по Донеччині

На місці удару "Шахеда" по багатоповерхівці в Одесі з-під завалів дістали тіло девʼятої жертви, повідомило ДСНС України.

Станом на 9:40 за інформацією глави Одеської ОВА Олега Кіпера, поруч із тілом дев'ятої жертви знайдено тіло ще одного загиблого немовляти. Кількість загиблих зросла до десяти. Попередньо, дитині немає й рочку.

Рятувальники продовжують розбирати завал.

"Одеса. На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло девʼятої загиблої людини. Тривають роботи з деблокації", — ідеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 71 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.

На Авдіївському напрямку - 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 3 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1160 російських окупантів, 16 танків, 1 літак Су-34 та 35 артилерійських систем ворога. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 03.03.24 орієнтовно склали 416800.

Про інші втрати противника – в новині.

У ніч на 3 березня російські військові атакували ракетою Дніпро, також ворог атакував FPV-дроном і артилерією область.

Про це пише голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "Після опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки сталося займання. Вогонь надзвичайники приборкали", — написав Лисак.

Під обстрілами опинилися Нікополь, де агресор скерував дрон-камікадзе. Мирівська та Червоногригорівська громади постраждали від артилерійських ударів.

Армія РФ атакувала ракетами С-300 Мирноград і Покровськ Донецької області, там дістали поранення п’ятеро людей, пише обласна прокуратура.

"У ніч на 3 березня 2024 року збройні сили рф здійснили масовану ракетну атаку на м. Мирноград, випустивши 4 ракети, попередньо – "С-300". Під приціл окупантів потрапив мікрорайон зі щільною житловою забудовою", – ідеться в повідомленні.

Внаслідок влучання по багатоквартирних будинках тілесних ушкоджень у своїх оселях зазнали троє мирних громадян – двоє жінок 33 і 50 років, а також 37-річний чоловік. Постраждалих з мінно-вибуховими травмами, забоями і пораненнями тіла госпіталізували.

Також вранці росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по м. Покровську, де в епіцентрі вибухів також опинились житлові будинки. Двоє жінок 24 та 52 років отримали осколкові поранення.

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