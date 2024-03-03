Російський снаряд влучив у житловий будинок в Херсоні

Сьогодні вранці окупанти знову здійснили обстріл середмістя Херсона з окупованого лівожережжя. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Зранку російські окупанти обстріляли Херсон. Під ударом опинився Корабельний район. Є "прильот" у житловий будинок, пошкоджено вікна", — ідеться у повідомленні.
65-річний чоловік отримав поранення уламками. Він відмовився від госпіталізації.
- За добу під обстрілами опинилися Новоолександрівка, Станіслав, Берислав, Дніпровське, Кізомис, Золота Балка, Білозерка, Новоберислав, Осокорівка, Гаврилівка, Томина Балка, Придніпровське, Інженерне, Антонівка, Садове, Янтарне, Понятівка, Олександрівка, Республіканець, Тягинка та місто Херсон.