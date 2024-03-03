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Російський снаряд влучив у житловий будинок в Херсоні

Під ворожим ударом опинився Корабельний район Херсона.

Російський снаряд влучив у житловий будинок в Херсоні
Фото: Facebook-сторінка Романа Мрочко

Сьогодні вранці окупанти знову здійснили обстріл середмістя Херсона з окупованого лівожережжя. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Зранку російські окупанти обстріляли Херсон. Під ударом опинився Корабельний район. Є "прильот" у житловий будинок, пошкоджено вікна", — ідеться у повідомленні. 

65-річний чоловік отримав поранення уламками. Він відмовився від госпіталізації.

  • За добу під обстрілами опинилися Новоолександрівка, Станіслав, Берислав, Дніпровське, Кізомис, Золота Балка, Білозерка, Новоберислав, Осокорівка, Гаврилівка, Томина Балка, Придніпровське, Інженерне, Антонівка, Садове, Янтарне, Понятівка, Олександрівка, Республіканець, Тягинка та місто Херсон.
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