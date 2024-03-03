Російський снаряд влучив у житловий будинок в Херсоні

Сьогодні вранці окупанти знову здійснили обстріл середмістя Херсона з окупованого лівожережжя. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Зранку російські окупанти обстріляли Херсон. Під ударом опинився Корабельний район. Є "прильот" у житловий будинок, пошкоджено вікна", — ідеться у повідомленні.

65-річний чоловік отримав поранення уламками. Він відмовився від госпіталізації.