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Повітряні сили ЗСУ значно обмежили можливості використання ворожих А-50, — Ігнат

Повітряні сили відпрацювали по ворожих літаках.

Повітряні сили ЗСУ значно обмежили можливості використання ворожих А-50, — Ігнат
Радіолокаційний літак А-50
Фото: ГУР

Розвідувальні можливості російських літаків А-50 помітно зменшилося завдяки філігранній роботі Повітряних Сил ЗС України впродовж останніх двох тижнів.

Про це заявив речник Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише "Армія.Inform".

"Це справді досягнення, якого не було ніколи. Тому що А-50 збили вперше фактично, тоді вдруге таку машину збили на великій відстані й відтіснили їх далі від лінії бойового зіткнення, що зменшило спроможності А-50 проводити радіолокаційну розвідку, дізнаватися цінну для ворога інформацію щодо планування атак і атак української авіації", — сказав Юрій Ігнат.

Ігнат додає, що ймовірно, РФ спробує розконсервувати літаки А-50, щоб замінити ті, які знищили українські військові.

"Звісно їм потрібно відновити втрачене і вони будуть знімати зі зберігання", — сказав він.

У британській розвідці зазначали, що повітряні сили Росії призупинили здійснювати польоти літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50 після збиття українськими силами ППО вже другого такого літака 23 лютого.

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