Росіяни на Запорізькому напрямку активно використовують хімічну зброю, — ЗСУ

На Запорізькому напрямку російські загарбники почали використовувати хімічну зброю по позиціях ЗСУ. Впродовж доби зафіксовано дев'ять випадків використання росіянами хімзброї.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Росіяни вчинили 950 обстрілів, зокрема, у цьому числі зараховано дев'ять одразу скидів із безпілотників хімічних речовин в гранатах сльозогінно-задушливої дії. Це є порушенням конвенції про застосування хімічної зброї", — сказав він.

За словами речника, ворог частіше почав використовувати хімічну зброю на цьому напрямку. "Маємо одразу дев'ять скидів за добу. Майже всі вони у Запорізькій області на Запорізькому напрямку".