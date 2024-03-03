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Росіяни на Запорізькому напрямку активно використовують хімічну зброю, — ЗСУ

За добу зафіксовано дев'ять випадків використання хімзброї російськими окупантами.

Росіяни на Запорізькому напрямку активно використовують хімічну зброю, — ЗСУ
Фото: Військово-морські сили ЗСУ

На Запорізькому напрямку російські загарбники почали використовувати хімічну зброю по позиціях ЗСУ. Впродовж доби зафіксовано дев'ять випадків використання росіянами хімзброї.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій. 

"Росіяни вчинили 950 обстрілів, зокрема, у цьому числі зараховано дев'ять одразу скидів із безпілотників хімічних речовин в гранатах сльозогінно-задушливої дії. Це є порушенням конвенції про застосування хімічної зброї", — сказав він.

За словами речника, ворог частіше почав використовувати хімічну зброю на цьому напрямку. "Маємо одразу дев'ять скидів за добу. Майже всі вони у Запорізькій області на Запорізькому напрямку".

  • У січні представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик повідомив, що Росія збільшує застосування газових гранат з використанням заборонених смертоносних речовин.
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