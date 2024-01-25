Росія збільшує застосування газових гранат із забороненими речовинами, – Центр досліджень озброєння

Схоже, у 2017 році Росія збрехала про виконання взятих на себе зобовʼязань відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї. Адже зараз на фронті росіяни використовують нову розробку газових гранат РГ-Во з використанням хлорацетофенону.

Представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик повідомив, що Росія збільшує застосування газових гранат з використанням заборонених смертоносних речовин.

Про це він розповів на брифінгу в Military Media Center.

Рудик зазначив, що розробка нових газових гранат РГ-Во з використанням хлорацетофенону може опосередковано свідчити про те, що Росія в 2017 році збрехала про виконання взятих на себе зобовʼязань відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї 1993 року.

Початок використання хлорацетофенону в умовах наявності хлорбензальмалонодинітрила може свідчити про зондування реакції світової громадськості.

“Ми не виключаємо, що російська федерація вподальшому може вдатися до застосування прямо заборонених Конвенцією 1993 року бойових отруйних речовин”, – сказав Андрій Рудик.

Лише у грудні 2023 року було зафіксовано 81 такий випадок використання газових гранат. Загалом з початку повномасштабного вторгнення відомо про 626 випадків хімічних атак проти українських захисників.