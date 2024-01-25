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ООН підтвердила відкриття рахунку у російському банку, — Reuters

ООН відкрила рахунок у рублях в російському банку, оскільки західні санкції ускладнили використання звичайних платіжних каналів.

ООН підтвердила відкриття рахунку у російському банку, — Reuters
Фото: МЗС України

Організація об'єднаних націй підтвердила, що відкрила рахунок у рублях в російському банку, оскільки західні санкції ускладнили використання звичайних платіжних каналів, пише Reuters.

Представник ООН зазначив, що рахунок був відкритий ще у 2022 році для отримання обов'язкових і добровільних внесків у цю міжнародну організацію. З того часу організація отримала членські внески від трьох російських банків до програми фінансування клімату ООН.

"Секретаріат ООН відкрив російський банківський рахунок відповідно до нашої політики надання допомоги всім державам-членам у сплаті їхніх нарахованих внесків, у протилежному випадку вони втрачають право голосу", — сказав речник ООН.

"Відкриття рахунку було необхідним, оскільки інші звичайні канали оплати мали проблеми, пов'язані з санкціями", — додали в ООН.

Як зазначає агенство, ООН відкрила можливість здійснювати платежі і підсанкційним російським банкам. Зокрема, це Газпромбанк, Московський кредитний банк (МКБ), Центр-інвест, Хоум Кредит енд Фінанс Банк.

Зокрема, про те, що ООН відкрила рахунок у непідсанкційному російському банку і вперше почала приймати платежі в рублях, повідомив Совкомбанк, який є учасником програми ООН з 2019 року. Під санкції США, Великої Британії та ЄС банк потрапив 2022 року.

Тепер же Совкомбанк звернувся до OFAC по ліцензію для проведення платежів у доларах на адресу ООН у рамках фінансової ініціативи з навколишнього середовища (UNEP FI). Відомо, що банк досі в очікуванні підтвердження лізензії.

Загалом, ООН вже отримала 114 тис доларів у вигляді членських внесків від трьох російських банків, які є членами Фінансової ініціативи UNEP FI.

  • Нещодавно стало відомо, що Організація об'єднаних націй відкрила рахунок у непідсанкційному російському банку "Совкомбанк" і вперше почала приймати платежі в рублях.
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