Данія перевірить причетність до авіаударів НАТО по Лівії, в результаті яких у 2011 році загинули 14 мирних жителів

У Міноборони Данії заявили, що розпочнуть перевірку після того, як з'явилися докази участі військово-повітряних сил країни в авіаударах по Лівії.

Міністерство оборони Данії розпочне перевірку участі її військово-повітряних сил у авіаударах по Лівії в 2011 році, внаслідок яких загинуло 14 мирних жителів.

Про те, що з’явилися відповідні докази, повідомили у The Guardian.

Згідно із оприлюдненими документами, данські військово-повітряні сили ще в 2012 році в приватному порядку дійшли висновку, що дві атаки за участю винищувачів F-16 країни були пов'язані зі звітами про жертви серед цивільного населення від ООН, ЗМІ та правозахисних груп. Однак тоді ці дані не були оприлюднені.

У матеріалі вказано, що йдеться про авіаудар по місту Сурман, внаслідок якого загинули 12 цивільних осіб, в тому числі п'ятеро дітей.

Тоді один із вцілілих після атаки заявив, що це був житловий комплекс, який належав лівійському урядовцю у відставці, але у НАТО тоді сказали, що це була "легітимна військова ціль", незважаючи на повідомлення про загибель людей, що не беруть участі у бойових діях.

Також йдеться про бомбардування житлового будинку в Сирті, жертвами якого стали двоє осіб – чоловік і жінка на п’ятому місяці вагітності. Незважаючи на непідтверджені повідомлення про снайперів на даху, після удару виникли питання про те, чи була б атака пропорційною, враховуючи, що загинули цивільні особи.

Міністерство оборони Данії зазначило, що, незважаючи на те, що події відбулися багато років тому, відомство розпочало перевірку.

"Міністр оборони звернувся до оборонного командування з проханням оцінити, чи свідчать зазначені документи про те, що були наслідки такого масштабу, який вимагав би розслідування в рамках коаліції або НАТО", – додали в міністерстві.

Також видання цитує заяву офіційного представника НАТО, який сказав, що лівійська кампанія була проведена з "безпрецедентною точністю" і що "було вжито виняткових заходів для мінімізації ризиків для цивільного населення".Він сказав, що всі об'єкти, які піддавалися ударам під час операції, були "законними військовими цілями".

Проте визнав, що НАТО не має безпосередніх доказів жертв серед цивільного населення, оскільки солдатам альянсу не дозволяли оглядати місця обстрілів.

Десять країн брали участь у бомбардуваннях в рамках операції під проводом НАТО Unified Protector в Лівії, яка тривала шість місяців, починаючи з 31 березня 2011 року.У той час НАТО очолював данець Андерс Фог Расмуссен.

Окрім Данії, були задіяні в бомбардуванні цілей у Лівії, США, Великобританія, Франція, Бельгія, Канада, Італія, Норвегія, які є членами НАТО, а також Катар та Об’єднані Арабські Емірати.

Це допомогло привести до повалення диктатора полковника Муаммара Каддафі, але також поклало початок тривалому періоду нестабільності в північноафриканській країні, яка залишається розділеною між Сходом і Заходом після періоду громадянської війни.

До цих пір жодна країна не визнала зв'язку між своїми повітряними силами та конкретним бомбардуванням. В результаті члени сімей жертв не мають можливості отримати відшкодування.