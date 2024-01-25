Байден закликав Конгрес США "негайно" схвалити продаж F-16 Туреччині

Президент США Джо Байден надіслав листа керівникам ключових комітетів Капітолійського пагорба, повідомивши про намір продати винищувачі F-16 Туреччині, щойно Анкара завершить процес вступу Швеції до НАТО.
"У листі до вищих членів комітетів із закордонних справ Сенату та Палати представників від Республіканської та Демократичної партії Байден закликав Конгрес "невідкладно схвалити продаж", – сказав один із американських чиновників, передає Reuters.
Білий дім надіслав членам Конгресу лист із закликом схвалити продаж Туреччині літаків F-16 і комплектів модернізації на суму 20 мільярдів доларів.
Парламент Туреччини ратифікував заявку Швеції на членство в НАТО у вівторок після 20 місяців затримки.
Законодавці заявили, що очікують схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО, включно з підписом президента Таїпа Ердогана, перш ніж вирішити, чи схвалювати продаж.
У жовтні 2021 року Туреччина попросила придбати винищувачі Lockheed Martin F-16 і майже 80 комплектів модернізації для існуючих військових літаків на 20 мільярдів доларів.
- Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО після того, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року. Тоді як членство Фінляндії було погоджене минулого року, заявку Швеції затримали Туреччина та Угорщина.
- Усі члени НАТО повинні схвалити заявки від країн, які бажають приєднатися до альянсу. Коли Швеція та Фінляндія попросили приєднатися, Туреччина висунула заперечення щодо того, що, за її словами, обидві країни захищають групи, які вона вважає терористичними.
- Раніше Ердоган заявляв, що немає точних термінів схвалення Туреччиною вступу Швеції до НАТО. Але вже 23 жовтня цього року він підписав протокол про вступ Швеції до Альянсу. Через два дні цей протокол підписав спікер турецького парламенту.
- Проте вже наступного дня з'явилася інформація, що правляча партія Туреччини "Партія справедливості та розвитку" (ПСР) ймовірно планує відкласти голосування за вступ Швеції до НАТО до кінця року через акції зі спаленням Корану.
- Наприкінці минулого місяця очільник МЗС Туреччини висловив припущення про орієнтовний термін вступу Швеції до НАТО. Він сказав, що Швеція зможе стати членом Альянсу "протягом кількох тижнів”.
- Парламент Туреччини 23 січня затвердив протокол вступу Швеції до НАТО. Тепер його скерують на підпис Ердогану. Опісля документ передадуть до Вашингтону на зберігання у Державному департаменті США.
- Столтенберг заявив, що очікує від Угорщини якомога швидшої ратифікації вступу Швеції до НАТО.