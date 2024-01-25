Байден закликав Конгрес США "негайно" схвалити продаж F-16 Туреччині

Білий дім закликав Конгрес схвалити продаж Туреччині літаків F-16 і комплектів модернізації на суму 20 мільярдів доларів.

Президент США Джо Байден надіслав листа керівникам ключових комітетів Капітолійського пагорба, повідомивши про намір продати винищувачі F-16 Туреччині, щойно Анкара завершить процес вступу Швеції до НАТО.

"У листі до вищих членів комітетів із закордонних справ Сенату та Палати представників від Республіканської та Демократичної партії Байден закликав Конгрес "невідкладно схвалити продаж", – сказав один із американських чиновників, передає Reuters.

Білий дім надіслав членам Конгресу лист із закликом схвалити продаж Туреччині літаків F-16 і комплектів модернізації на суму 20 мільярдів доларів.

Парламент Туреччини ратифікував заявку Швеції на членство в НАТО у вівторок після 20 місяців затримки.

Законодавці заявили, що очікують схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО, включно з підписом президента Таїпа Ердогана, перш ніж вирішити, чи схвалювати продаж.

У жовтні 2021 року Туреччина попросила придбати винищувачі Lockheed Martin F-16 і майже 80 комплектів модернізації для існуючих військових літаків на 20 мільярдів доларів.