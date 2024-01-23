Очікую, що Угорщина завершить ратифікацію вступу Швеції до НАТО якомога швидше, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вітає ратифікацію парламентом членства Швеції в НАТО.

Про це повідомляє SVT.

“Я також очікую, що Угорщина завершить свою національну ратифікацію якомога швидше. Усі країни НАТО погодилися у Вільнюсі запросити Швецію до нашого альянсу, і Швеція виконала свої зобов’язання”, - наголосив Столтенберг.

Він зазначив, що членство Швеції робить НАТО сильнішим.

Швеція ще 2022 року подала свою заявку на вступ до НАТО. З того часу її ратифікували всі країни-члени Альянсу, крім Угорщини та Туреччини. Туреччина звинуватила Швецію у "допомозі курдським терористам" і відмовлялася схвалювати вступ Швеції до НАТО.

Раніше Ердоган заявляв, що немає точних термінів схвалення Туреччиною вступу Швеції до НАТО. Але вже 23 жовтня цього року він підписав протокол про вступ Швеції до Альянсу. Через два дні цей протокол підписав спікер турецького парламенту.

Проте вже наступного дня з'явилася інформація, що правляча партія Туреччини "Партія справедливості та розвитку" (ПСР) ймовірно планує відкласти голосування за вступ Швеції до НАТО до кінця року через акції зі спаленням Корану.

Голова Комітету із закордонних справ Великих національних зборів Туреччини опісля заявив, що не спішитиме із обговоренням ратифікації заявки Швеції.

Наприкінці минулого місяця очільник МЗС Туреччини висловив припущення про орієнтовний термін вступу Швеції до НАТО. Він сказав, що Швеція зможе стати членом Альянсу "протягом кількох тижнів”.

Комітет із закордонних справ парламенту Туреччини на засіданні у вівторок, 26 грудня, підтримав ратифікацію протоколу про вступ Швеції в Північноатлантичний Альянс.

Парламент Туреччини 23 січня затвердив протокол вступу Швеції до НАТО. Тепер його скерують на підпис Ердогану. Опісля документ передадуть до Вашингтону на зберігання у Державному департаменті США.