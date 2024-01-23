У Венесуелі заарештували 32 підозрюваних у підготовці вбивства президента Мадуро

Генпрокурор анонсував нові арешти. Мадуро заявив, що заколотники мають отримати максимальні терміни, і звинуватив опозицію у співпраці із США.

Влада Венесуели заарештувала 32 особи, включаючи військових та цивільних, за ймовірну участь у змові з метою вбивства президента Ніколаса Мадуро, повідомляє Укрінформ.

Генеральний прокурор Тарек Вільям Сааб, близький помічник Мадуро, також підтвердив, що були видані ордери на арешт ще 11 людей, серед яких активісти, журналісти та військові, за ймовірну причетність до планів змови, спрямованих також на міністра оборони Володимира Падріно.

Сааб сказав представникам медіа, що всі підозрювані “зізналися та розкрили інформацію про плани” та додав, що “будуть нові арешти”.

У понеділок під час щотижневого телевізійного етеру Мадуро дозволив очільнику оборонного відомства Венесуели понизити у званні та виключити з Боліварських національних збройних сил підозрюваних військовослужбовців.

“Проти них має бути застосований максимальний термін… за тероризм, змову та державну зраду”, – заявив Мадуро.

Венесуельський лідер звинуватив опозицію у співпраці із США, зокрема в отриманні “підтримки” від ЦРУ та Управління боротьби з наркотиками. Влада також оприлюднила відео, яке, як стверджується, пов’язує політикиню Марію Коріну Мачадо зі змовою.