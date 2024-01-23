У Венесуелі заарештували 32 підозрюваних у підготовці вбивства президента Мадуро

Влада Венесуели заарештувала 32 особи, включаючи військових та цивільних, за ймовірну участь у змові з метою вбивства президента Ніколаса Мадуро, повідомляє Укрінформ.
Генеральний прокурор Тарек Вільям Сааб, близький помічник Мадуро, також підтвердив, що були видані ордери на арешт ще 11 людей, серед яких активісти, журналісти та військові, за ймовірну причетність до планів змови, спрямованих також на міністра оборони Володимира Падріно.
Сааб сказав представникам медіа, що всі підозрювані “зізналися та розкрили інформацію про плани” та додав, що “будуть нові арешти”.
У понеділок під час щотижневого телевізійного етеру Мадуро дозволив очільнику оборонного відомства Венесуели понизити у званні та виключити з Боліварських національних збройних сил підозрюваних військовослужбовців.
“Проти них має бути застосований максимальний термін… за тероризм, змову та державну зраду”, – заявив Мадуро.
Венесуельський лідер звинуватив опозицію у співпраці із США, зокрема в отриманні “підтримки” від ЦРУ та Управління боротьби з наркотиками. Влада також оприлюднила відео, яке, як стверджується, пов’язує політикиню Марію Коріну Мачадо зі змовою.
- Ніколас Мадуро став президентом Венесуели після смерті Хуго Чавеса, коли він переміг на виборах у квітні 2013 року. Перед цим він був міністром закордонних справ у правлінні Чавеса (2006-2013) та віце-президентом Венесуели (2012-2013).
- У грудні Гаяна та Венесуела домовилися уникати застосування сили для вирішення суперечки щодо нафтового регіону Ессекібо.
- Регіон Ессекібо загальновизнаний як частина Гаяни, але останніми роками Венесуела відновила свої претензії на нього після великих відкриття там покладів нафти та газу.
- Напруженість різко зросла після того як референдум на початку грудня у Венесуелі підтримав визнання Ессекібо своєю територією.
- У кінці грудня Венесуела вирішила провести військові навчання після того, як Лондон підтримав Гаяну.