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Шрі-Ланка голосуватиме за закон, який передбачає ув’язнення за “незаконні” повідомлення у соцмережах

Ініціатива нібито спрямована на боротьбу з кіберзлочинами, зокрема жорстоким поводженням з дітьми, крадіжкою даних і онлайн-шахрайством.

Шрі-Ланка голосуватиме за закон, який передбачає ув’язнення за “незаконні” повідомлення у соцмережах
Фото: xinhuanet.com

Законодавці Шрі-Ланки сьогодні голосуватимуть за законопроєкт про регулювання соціальних медіа або “безпеку в Інтернеті”, який, на думку опозиційних політиків і активістів, обмежить свободу слова, пише Reuters.

Пропонується запровадити тюремне ув’язнення за вміст повідомлень, який комісія з п’яти членів вважатиме незаконним. Депутати хочуть, аби соціальні медіаплатформи, такі як Google, Facebook і X,  були відповідальними за розміщення на інформації у мережах.

Уряд президента Раніла Викремесінгхе каже, що законопроєкт спрямований на боротьбу з кіберзлочинами, зокрема жорстоким поводженням з дітьми, крадіжкою даних і онлайн-шахрайством.

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Основна партія, яка підтримує Вікремесінге, має більшість у парламенті.

“Торік на Шрі-Ланці подали 8 тисяч скарг на кіберзлочини. Ми всі погоджуємося, що нам потрібні закони для розв'язання цих проблем. Ось чому ми приймаємо цей закон”, − заявив міністр громадської безпеки Тіран Аллес.

Азійська інтернет-коаліція, членами якої є Apple, Amazon, Google і Yahoo, попередила, що закон може зменшити інвестиції в ІТ-індустрію країни, і закликала внести до нього значні поправки.

Невелика група активістів і представників опозиції протестувала біля парламенту проти закону.

  • Торік у травні Китай закрив облікові записи гумориста Найджела Нґ, який мешкає у Лондоні, через критику уряду. Нґ опублікував у Твіттері промо-ролик для свого майбутнього шоу, який висміював авторитарний Пекін.
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