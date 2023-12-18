У Гонконзі стартував суд у справі опозиційного медіамагната Джиммі Лая

Сьогодні у Гонконзі стартував судовий процес у справі опозиційного медіамагната демократії Джиммі Лая, який провів за ґратами понад тисячу днів, пише Bloomberg.
76-річний чоловік може провести залишок свого життя за ґратами, якщо його визнають винним у злочинах проти безпеки. Його також обвинувачують у змові з метою публікації підбурювальної інформації.
“Звинувачення абсолютно несправедливі”, − заявила відома місцева активістка Олександра Вонг, відома як "Бабуся Вонг".
Біля суду, куди привели Лая, зібралися натовпи. У галереї суду вмістилася щонайменше сотня осіб, зокрема дружина Тереза Лай, дружина Лая, і кардинал Джозеф Дзен, колишній єпископ Гонконгу та один із борців за демократію.
Найгучніша на сьогодні справа у Гонконгу, відкрита у межах введеного Пекіном закону про національну безпеку, є кульмінацією придушення президентом Сі Цзіньпіном свободи слова у місті. Лай, якому було відмовлено у звільненні під заставу, по суті постає перед судом за акти самовираження, колись відкрито дозволені у вільній колишній британській колонії.
“Посилення контролю Пекіна над Гонконгом, уособленням якого є судовий процес над Джиммі Лаєм, є поганим вісником для фінансового майбутнього Гонконгу. Тепер Лай готовий віддати все, включно зі своїм життям, щоб боротися за залишки цієї свободи”, − заявила Яцю Ван, директорка з досліджень Китаю Freedom House.
Будь-який вирок Лаю ризикує ще більше загострити зв'язки між Китаєм, США та Великобританією, де його підтримують політики. На суді присутні, зокрема, спостерігачі з консульств США, Великобританії та Франції.
Хто такий Джиммі Лай
- Лай Чі-ін також відомий як Джиммі Лай, − гонконзький бізнесмен і політик. Він заснував азійський бренд одягу Giordano. Він є засновником медіакомпанії Next Digital, яка є однією з найбільших видавничих груп Гонконга і Тайваня, і видає газети Apple Daily і Sharp Daily, журнал Next Magazine, Sudden Weekly і Me!
- Лай є відомим критиком Комуністичної партії Китаю і одним із головних учасників табору прихильників демократії, особливо Демократичної партії. Лай є громадянином Великої Британії з 1996 року.
- Лая заарештували 10 серпня 2020 року поліція Гонконгу за звинуваченням у порушенні нового закону про національну безпеку країни, що викликало широку критику. 12 серпня Лая було звільнено під заставу, але 3 грудня його звинуватили в шахрайстві та скасували звільнення під заставу. Суд вирішив ув'язнити Лая до квітня 2021 року, що стало першим його затриманням.
- У травні 2021 року Джиммі Лай отримав другий тюремний строк за протести 2019 року. Йому дали 14 місяців в'язниці за організацію несанкціонованого зібрання 1 жовтня 2019 року, яке було приурочене до 70-річчя утворення Китайської Народної Республіки. Загальний термін ув'язнення тоді збільшився до 20 місяців.