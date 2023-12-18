У Гонконзі стартував суд у справі опозиційного медіамагната Джиммі Лая

76-річний засновник Apple Daily та відомий критик Комуністичної партії Китаю може бути ув'язнений довічно.

Сьогодні у Гонконзі стартував судовий процес у справі опозиційного медіамагната демократії Джиммі Лая, який провів за ґратами понад тисячу днів, пише Bloomberg.

76-річний чоловік може провести залишок свого життя за ґратами, якщо його визнають винним у злочинах проти безпеки. Його також обвинувачують у змові з метою публікації підбурювальної інформації.

“Звинувачення абсолютно несправедливі”, − заявила відома місцева активістка Олександра Вонг, відома як "Бабуся Вонг".

Біля суду, куди привели Лая, зібралися натовпи. У галереї суду вмістилася щонайменше сотня осіб, зокрема дружина Тереза Лай, дружина Лая, і кардинал Джозеф Дзен, колишній єпископ Гонконгу та один із борців за демократію.

Найгучніша на сьогодні справа у Гонконгу, відкрита у межах введеного Пекіном закону про національну безпеку, є кульмінацією придушення президентом Сі Цзіньпіном свободи слова у місті. Лай, якому було відмовлено у звільненні під заставу, по суті постає перед судом за акти самовираження, колись відкрито дозволені у вільній колишній британській колонії.

“Посилення контролю Пекіна над Гонконгом, уособленням якого є судовий процес над Джиммі Лаєм, є поганим вісником для фінансового майбутнього Гонконгу. Тепер Лай готовий віддати все, включно зі своїм життям, щоб боротися за залишки цієї свободи”, − заявила Яцю Ван, директорка з досліджень Китаю Freedom House.

Фото: EPA/UPG

Будь-який вирок Лаю ризикує ще більше загострити зв'язки між Китаєм, США та Великобританією, де його підтримують політики. На суді присутні, зокрема, спостерігачі з консульств США, Великобританії та Франції.

Фото: EPA/UPG

Хто такий Джиммі Лай