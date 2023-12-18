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Німеччина виступає проти негайного і повного припинення вогню Ізраїлем проти ХАМАС

Гуманітарна ситуація в Газі є катастрофічною, тому уряд Німеччини вітає відкриття додаткового пункту для доправлення гуманітарної допомоги та збільшення її обсягів.

Німеччина виступає проти негайного і повного припинення вогню Ізраїлем проти ХАМАС
Бійці ЦАХАЛ у секторі Гази
Фото: X

Німеччина виступає проти негайного і повного припинення вогню у смузі Гази, оскільки це не зупинить ХАМАС.

Про це заявив речник МЗС ФРН Крістіан Вагнер, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що гуманітарна ситуація в Газі є катастрофічною, тому уряд Німеччини вітає відкриття додаткового пункту для доправлення гуманітарної допомоги та збільшення її обсягів. Зокрема, йдеться про тимчасові гуманітарні паузи, під час яких відбувається також повернення заручників.

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Вагнер наголосив, що Ізраїль має продовжувати захищатися від терору ХАМАСу і Хезболли, і дотримуватись міжнародного гуманітарного права. 

Дипломат зауважив, що ХАМАС щодня атакує Ізраїль і не планує припиняти це, доки не знищить державу.

“ХАМАС відповідальний за страждання народу та може їх припинити”, - підкреслив речник МЗС, і додав, що Ізраїль мав би краще дбати про захист цивільного населення.

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