Німеччина виступає проти негайного і повного припинення вогню Ізраїлем проти ХАМАС

Гуманітарна ситуація в Газі є катастрофічною, тому уряд Німеччини вітає відкриття додаткового пункту для доправлення гуманітарної допомоги та збільшення її обсягів.

Німеччина виступає проти негайного і повного припинення вогню у смузі Гази, оскільки це не зупинить ХАМАС.

Про це заявив речник МЗС ФРН Крістіан Вагнер, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що гуманітарна ситуація в Газі є катастрофічною, тому уряд Німеччини вітає відкриття додаткового пункту для доправлення гуманітарної допомоги та збільшення її обсягів. Зокрема, йдеться про тимчасові гуманітарні паузи, під час яких відбувається також повернення заручників.

Вагнер наголосив, що Ізраїль має продовжувати захищатися від терору ХАМАСу і Хезболли, і дотримуватись міжнародного гуманітарного права.

Дипломат зауважив, що ХАМАС щодня атакує Ізраїль і не планує припиняти це, доки не знищить державу.

“ХАМАС відповідальний за страждання народу та може їх припинити”, - підкреслив речник МЗС, і додав, що Ізраїль мав би краще дбати про захист цивільного населення.