Німеччина виступає проти негайного і повного припинення вогню Ізраїлем проти ХАМАС

Німеччина виступає проти негайного і повного припинення вогню у смузі Гази, оскільки це не зупинить ХАМАС.
Про це заявив речник МЗС ФРН Крістіан Вагнер, повідомляє Укрінформ.
Він зазначив, що гуманітарна ситуація в Газі є катастрофічною, тому уряд Німеччини вітає відкриття додаткового пункту для доправлення гуманітарної допомоги та збільшення її обсягів. Зокрема, йдеться про тимчасові гуманітарні паузи, під час яких відбувається також повернення заручників.
Вагнер наголосив, що Ізраїль має продовжувати захищатися від терору ХАМАСу і Хезболли, і дотримуватись міжнародного гуманітарного права.
Дипломат зауважив, що ХАМАС щодня атакує Ізраїль і не планує припиняти це, доки не знищить державу.
“ХАМАС відповідальний за страждання народу та може їх припинити”, - підкреслив речник МЗС, і додав, що Ізраїль мав би краще дбати про захист цивільного населення.
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- Палестинська адміністрація працює з посадовцями США над планом управління Газою після завершення війни
- Генеральна асамблея ООН ухвалила вимогу негайно почати гуманітарне припинення вогню в смузі Гази. 153 країни проголосували за резолюцію,10 виступили проти, а 23 країни, в тому числі Україна, утрималися.
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- Понад 130 співробітників Міністерства нацбезпеки США (DHS) закликали адміністрацію президента Джо Байдена підтримати негайне припинення вогню в Газі.