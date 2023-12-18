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Радбез ООН проголосує сьогодні за нову резолюцію про припинення бойових дій у Газі, − Guardian

У новому проєкті, розробленому Об’єднаними Арабськими Еміратами, ХАМАС не згадується.

Радбез ООН проголосує сьогодні за нову резолюцію про припинення бойових дій у Газі, − Guardian
Фото: скриншот відео

Рада Безпеки ООН проголосує сьогодні за нову резолюцію, яка закликає до “термінового та сталого припинення бойових дій” у Секторі Гази, пише The Guardian.

Видання зазначає, що Вашингтон демонструє дедалі більше нетерпіння щодо свого ключового союзника − Ізраїлю.

Agence France-Presse повідомляє, що голосування відбудеться через декілька днів після того, як США заблокували попередню резолюцію Ради Безпеки, яка містила заклик до “гуманітарного припинення вогню” на постраждалій палестинській території. Але на Генеральній асамблеї 193 члени ООН переважною більшістю – 153 “за” − проголосували за припинення вогню.

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У новому проєкті, розробленому Об’єднаними Арабськими Еміратами, міститься заклик до “термінового та сталого припинення бойових дій, щоб гарантувати безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ до Сектору Гази”.

Він також підтверджує підтримку рішення про створення двох держав у регіоні та “підкреслює важливість об’єднання Сектора Гази із Західним берегом Йордану під владою Палестинської влади”.

Ізраїль і США піддали критиці проєкт, який прямо не називає ХАМАС, хоча закликає до “негайного та беззастережного звільнення всіх заручників” і засуджує “всі невибіркові напади на цивільне населення”.

Рада Безпеки зіткнулася з гострою міжнародною критикою, оскільки з початку війни ухвалила лише одну резолюцію щодо Гази, в якій орган із 15 членів закликав до “гуманітарних пауз” після того, як п’ять інших резолюцій були відхилені, зокрема дві − через вето США.

Згідно з дипломатичними джерелами, переговори щодо нового тексту тривали в неділю, намагаючись уникнути нового глухого кута.

Що було раніше

  • Кілька днів тому президент США Джо Байден попередив, що Ізраїль ризикує втратити міжнародну підтримку через його “невибіркове” бомбардування Гази.
  • Politico написало, що Ізраїль стикається зі дедалі сильнішим тиском з боку США та Євросоюзу щодо уникнення загибелі цивільного населення у Секторі Газі. Німеччина, один із найвірніших союзників Ізраїлю в ЄС, яка досі виступала проти закликів до припинення вогню, у неділю змінила свої “публічні сигнали”.
  • Понад 130 співробітників Міністерства нацбезпеки США (DHS) закликали адміністрацію президента Джо Байдена підтримати негайне припинення вогню в Газі.
  • Минулого тижня Генеральна асамблея ООН ухвалила вимогу негайно почати гуманітарне припинення вогню в смузі Гази. 153 країни проголосували за резолюцію,10 виступили проти, а 23 країни, в тому числі Україна, утрималися.
  • Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН резолюцію про негайне гуманітарне припинення вогню у секторі Гази.
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