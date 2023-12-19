Метою операції є забезпечення свободи судноплавства для всіх країн і зміцнення регіональної безпеки.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США разом із ще 9 країнами оголосили початок операції у Червоному морі через атаки хуситів на судна у цьому регіоні.

“Нещодавня ескалація безрозсудних нападів хуситів з Ємену загрожує вільному перебігу торгівлі, ставить під загрозу невинних моряків і порушує міжнародне право. Червоне море є критично важливим водним шляхом, який був важливим для свободи судноплавства, і головним комерційним коридором, який сприяє міжнародній торгівлі”, - йдеться у заяві.

Зазначається, що країни, які прагнуть підтримувати основоположний принцип свободи судноплавства, повинні об’єднатися, щоб впоратися з хуситами, які запускають балістичні ракети та безпілотники по торговельних суднах багатьох країн, які законно перетинають міжнародні води.

“Це міжнародний виклик, який вимагає колективних дій. Тому сьогодні я оголошую про започаткування операції Prosperity Guardian, важливої нової багатонаціональної ініціативи з безпеки під егідою Об’єднаних морських сил”, - цитує слова Остіна пресслужба Пентагону.

Зазначається, що операція Prosperity Guardian об’єднує кілька країн, зокрема Сполучене Королівство, Бахрейн, Канаду, Францію, Італію, Нідерланди, Норвегію, Сейшельські Острови та Іспанію, для спільного вирішення проблем безпеки в південній частині Червоного моря та Аденської затоки з метою: забезпечення свободи судноплавства для всіх країн і зміцнення регіональної безпеки та процвітання.