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У Червоному морі єменські хусити вразили снарядом німецьке вантажне судно, яке йшло під прапором Ліберії

Екіпаж не постраждав.

У Червоному морі єменські хусити вразили снарядом німецьке вантажне судно, яке йшло під прапором Ліберії
Ілюстративне фото: хусит на фоні захопленого у Червоному морі судна Galaxy Leader
Фото: EPA/UPG

Німецьке вантажне судно “Аль-Джасра” під прапором Ліберії загорілося в Червоному морі в п'ятницю після того, як у нього влучив снаряд, випущений з контрольованої хуситами території Ємену, повідомляє AP.

Повідомляється, що снаряд влучив у лівий борт судна, і через удар один контейнер випав за борт. Снаряд викликав пожежу на палубі. 

Al Jasrah управляється німецькою вантажовідправною компанією Hapag-Lloyd, яка заявила, що жоден член екіпажу не постраждав під час нападу. 

Поки не зрозуміло, чи була атака задіяна безпілотником чи ракетою.

Єменські повстанці-хусити, яких підтримує Іран, взяли на себе відповідальність за серію ракетних нападів останніми днями. Ці атаки є відповіддю на війну Ізраїлю та ХАМАС.

На початку тижня єменські хусити вдарили ракетою по норвезькому танкеру у Червоному морі. Есмінець ВМС США надав постраждалому кораблю допомогу. Атака хуситів спричинила пожежу на танкері, але жертв немає.

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