В Афганістані жінок, які пережили насильство, відправляють у в’язницю “для захисту”

Уряд Талібану в Афганістані відправляє жінок, які пережили жорстоке поводження і насильство, у в’язницю, стверджуючи, що це робиться для їхнього захисту.

Про це пише BBC з посиланням на доповідь ООН.

В ООН заявили, що така практика завдає шкоди психічному та фізичному здоров’ю постраждалих.

Також у країні більше немає державних притулків для жінок, оскільки уряд Талібану не бачить потреби в таких центрах, зазначається у звіті.

Придушення талібами прав жінок в Афганістані є одним із найжорсткіших у світі. Про гендерне насильство щодо афганських жінок і дівчат було відомо ще до того, як Талібан захопив Афганістан. Але відтоді такі інциденти стали дедалі частішими. Жінки чимраз більше залишаються вдома, що підвищує їхню вразливість до домашнього насильства та сексуального насильства з боку партнера.

Місія ООН зі сприяння Афганістану (UNAMA) повідомила, що до повернення талібів до влади у 2021 році Кабул мав 23 державні центри або притулки для захисту жінок, які тепер закриті. Влада Талібану вважає, що в притулках немає потреби, оскільки жінки мають бути зі своїми чоловіками або членами сім’ї чоловічої статі. За словами одного з посадовців, такі притулки − це “західна концепція”. Таліби переконують, що проситимуть чоловіків-членів сім'ї взяти на себе “зобов'язання” не завдавати жінкам шкоди.

У випадках, коли у жінки немає родичів чоловічої статі, з якими можна було б залишитися, або якщо виникали проблеми з безпекою, її відправляють до в'язниці “для захисту”. В ООН такі дії пррирівняли з тим, як розміщують у Кабулі деяких наркоманів та бездомних. Це означає “свавільне позбавлення волі”.

В UNAMA також зазначають, що адміністрація Талібану розглядає скарги на гендерне насильство “нечітко та непослідовно”. Наприклад, немає чіткого розмежування між кримінальними та цивільними скаргами, що не забезпечує ефективного правового захисту жінок і дівчат. Скарги розглядають переважно чоловіки, а жінкам не гарантується право на компенсацію. Вони здебільшого бояться уряду Талібану та його свавільних дій і не шукають офіційного правосуддя.

Чого не можна жінкам в Афганістані