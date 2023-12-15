Гаяна та Венесуела домовилися уникати застосування сили для вирішення суперечки щодо нафтового Ессекібо

Гаяна та Венесуела домовилися уникати будь-якого застосування сили та не посилювати напруженість у своїй тривалій суперечці щодо спірного нафтового регіону Ессекібо, пише Reuters.

Глави держав зустрілися у Сент-Вінсенті та Гренадинах.

Президент Гаяни Ірфаан Алі та Венесуели Ніколас Мадуро зустрілися в аеропорту Кінгстауна в четвер разом із представниками Карибського політичного та економічного союзу КАРІКОМ, Бразилії, Колумбії, ООН та Спільноти держав Латинської Америки та Карибського басейну.

Дві країни зробили спільну заяву про те, що вони “не погрожуватимуть або застосовуватимуть силу одна проти одної за будь-яких обставин” і “будуть утримуватися, як словами, так і вчинками, від ескалації будь-якого конфлікту чи розбіжностей”.

Сторони зазначили, що суперечки вирішуватимуться згідно з міжнародним правом, хоча зазначається, що уряд Мадуро не визнає юрисдикцію Міжнародного суду ООН, який розглядає прикордонну суперечку.

Дві країни продовжать свій діалог у Бразилії протягом наступних трьох місяців, йдеться у заяві

Гаяна стверджує, що її кордони не підлягають обговоренню, і поставила під сумнів явку на референдумі. Політологи в Каракасі заявили, що голосування було спробою Мадуро оцінити підтримку свого уряду напередодні президентських виборів 2024 року, а не прелюдією до вторгнення.

Що було раніше

Регіон Ессекібо загальновизнаний як частина Гаяни, але останніми роками Венесуела відновила свої претензії на нього після великих відкриття там покладів нафти та газу.

Напруженість різко зросла після того як референдум на початку грудня у Венесуелі підтримав визнання Ессекібо своєю територією.

Ситуація загострилася ще більще після того, як минулого тижня Мадуро заявив, що санкціонує розвідку нафти в Ессекібо. Бразилія заявила, що розгортає війська вздовж кордону з Венесуелою, аби “гарантувати недоторканність території”.

Офшорні зони, на які президент Венесуели висунув претензії, відповідають за весь видобуток нафти в Гаяні. Економіка Гаяни процвітала завдяки цьому видобутку, який, як очікується, потроїться до понад 1,2 мільйона барелів на день до 2027 року.

Про Ессекібо і передісторію конфлікту

Есекібо, маючи 159 500 квадратних кілометрів площі, становить дві третини території, контрольованої Гаяною, і тут проживає близько шостої частини її населення. Статус регіону давно є джерелом напруженості між двома сусідами.

Рішенням міжнародного арбітражного суду 1899 року Есекібо передали Великобританії, яка в той час була колоніальною державою в Гаяні. Протягом десятиліть уряди Венесуели стверджували, що це рішення було несправедливим.

У 1966 році Гаяна здобула незалежність, а Лондон та Каракас домовилися про створення комісії з представників Гаяни та Венесуели для повторного розгляду спору. Однак за 60 років ситуація не вирішилася.

У 2015 році американський нафтовий гігант ExxonMobil виявив нафту у водах біля узбережжя Ессекібо. У 2018 році Гаяна подала позов до Міжнародного суду у Гаазі (International Court of Justice), який встановить, чи має залишатися чинним рішення трибуналу 1899 року. Венесуела не визнала, що Міжнародний суд має юрисдикцію з цього питання, але відвідує слухання у справі.

Напруженість ще більше посилилася у вересні цього року, коли Гаяна провела аукціон, на якому нафтові компанії подали заявки на ліцензії на розвідку у водах Ессекібо.

Що відомо про Гаяну