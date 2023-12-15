Компанія президента кліматичного саміту Cop28 продовжить інвестувати у нафту та газ

Президент кліматичного саміту ООН Cop28, який відбувся у Дубаї, Султан Аль Джабер продовжить рекордні інвестиції своєї компанії у видобуток нафти та газу, попри координацію глобальної угоди щодо “переходу” від викопного палива.
Про це пише The Guardian.
Султан Аль Джабер є міністром промисловості та передових технологій Об’єднаних Арабських Еміратів та виконавчим директором Adnoc − національної нафтогазової компанії ОАЕ. За його словами, компанія має задовольнити попит на викопне паливо.
“Мій підхід дуже простий: ми продовжуватимемо діяти як відповідальний, надійний постачальник енергії з низьким вмістом вуглецю, і світові знадобляться барелі з найменшим вмістом вуглецю за найнижчою ціною”, − сказав він.
Аль Джабер стверджує, що вуглеводні Adnoc є “менш вуглецевими, оскільки вони видобуваються ефективно та з меншими витоками, ніж з інших джерел”.
“Зрештою, пам’ятайте, що саме попит буде вирішувати та диктувати, яке джерело енергії допоможе задовольнити все більші глобальні енергетичні потреби”, − додав він.
Він послався на висновки Міжурядової групи експертів щодо зміни клімату про те, що світові, як і раніше, знадобиться невелика кількість викопного палива в 2050 році, навіть у разі, коли буде досягнуто чистих нульових викидів парникових газів.
Аль Джабер заявив, що його інвестиційні плани є життєздатними в межах обмеження підвищення глобальної температури на рівні 1,5°С. “Світ, як і раніше, потребує низьковуглецевої нафти та газу, а також дешевої нафти та газу. Коли попит припиняється, то це зовсім інша історія. Просто зараз нам потрібно декарбонізувати нинішню енергетичну систему, поки ми будуємо нову”, − сказав Аль Джабер.
Adnoc планує інвестувати 150 мільярдів доларів протягом семи років у нафту та газ, що, за словами Аль Джабера, дозволить зберегти поточний рівень видобутку, а не збільшити його. Він додав, що нафтогазова компанія відмовляється від більшої частини свого потенційного видобутку. “Ми маємо п'яті за величиною запаси нафти у світі, але ми не використовуємо ці ресурси”, − заявив він The Guardian в інтерв'ю після саміту.
Що передбачає глобальна угода кліматичного саміту ООН в Дубаї
- Кліматичний саміт Cop28 завершився в середу вранці глобальною угодою, що закликає країни сприяти поступовому переходу від викопного палива в енергетичних системах. Ця резолюція стала першою кліматичною угодою в історії, яка спрямована на вирішення основного фактора підвищення температури.
- Водночас угода, яка не є зобов’язочую, була визнана недостатньою для запобігання найгіршим наслідкам кліматичної кризи. Документ залишає країнам право вирішувати, як швидко зменшувати свою залежність від нафти, природного газу та вугілля. Угода містить “перелік лазівок”, які заважатимуть світу скоротити викиди парникових газів настільки різко, щоб обмежити глобальне нагрівання до 1,5C. Країни, що розвиваються, все ще потребують для переходу на чисту енергетику сотні мільярдів фінансування.
- Попри недосконалість угода зіткнулася з колосальним опором з боку нафтовидобувних країн світу. Саудівська Аравія намагалася видалити будь-які згадки про викопне паливо, а потім спробувала включити у неї інформацію про уловлювання та утилізацію вуглецю – “технологію, яку вона стверджує, що любить, але дивним чином не інвестує в неї”.
- Саміт у Дубаї розпочався 30 листопада. У ньому взяли участь десятки тисяч делегатів з 200 країн, серед них політики, дипломати, бізесмени та фінансисти. Ця кліматична конференція ООН стала найбільшою за всю її історію.
- Під час саміту близько 20 країн підписали декларацію зі закликом розвивати “мирну ядерну енергетику”, серед підписантів є Україна. Документ має допомогти зменшити викиди парникових газів і досягти вуглецевої нейтральності у світі до 2050 року.
- На конференції працював український павільйон, його метою було розповісти світу про боротьбу Києва з екологічними викликами через війну. Йшлося, зокрема, про катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕС.