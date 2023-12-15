Компанія президента кліматичного саміту Cop28 продовжить інвестувати у нафту та газ

За словами міністра ОАЕ з питань промисловості Султан Аль Джабера, його національна нафтогазова компанія має задовольнити попит світу на доступне викопне паливо.

Президент кліматичного саміту ООН Cop28, який відбувся у Дубаї, Султан Аль Джабер продовжить рекордні інвестиції своєї компанії у видобуток нафти та газу, попри координацію глобальної угоди щодо “переходу” від викопного палива.

Про це пише The Guardian.

Султан Аль Джабер є міністром промисловості та передових технологій Об’єднаних Арабських Еміратів та виконавчим директором Adnoc − національної нафтогазової компанії ОАЕ. За його словами, компанія має задовольнити попит на викопне паливо.

“Мій підхід дуже простий: ми продовжуватимемо діяти як відповідальний, надійний постачальник енергії з низьким вмістом вуглецю, і світові знадобляться барелі з найменшим вмістом вуглецю за найнижчою ціною”, − сказав він.

Аль Джабер стверджує, що вуглеводні Adnoc є “менш вуглецевими, оскільки вони видобуваються ефективно та з меншими витоками, ніж з інших джерел”.

“Зрештою, пам’ятайте, що саме попит буде вирішувати та диктувати, яке джерело енергії допоможе задовольнити все більші глобальні енергетичні потреби”, − додав він.

Він послався на висновки Міжурядової групи експертів щодо зміни клімату про те, що світові, як і раніше, знадобиться невелика кількість викопного палива в 2050 році, навіть у разі, коли буде досягнуто чистих нульових викидів парникових газів.

Аль Джабер заявив, що його інвестиційні плани є життєздатними в межах обмеження підвищення глобальної температури на рівні 1,5°С. “Світ, як і раніше, потребує низьковуглецевої нафти та газу, а також дешевої нафти та газу. Коли попит припиняється, то це зовсім інша історія. Просто зараз нам потрібно декарбонізувати нинішню енергетичну систему, поки ми будуємо нову”, − сказав Аль Джабер.

Adnoc планує інвестувати 150 мільярдів доларів протягом семи років у нафту та газ, що, за словами Аль Джабера, дозволить зберегти поточний рівень видобутку, а не збільшити його. Він додав, що нафтогазова компанія відмовляється від більшої частини свого потенційного видобутку. “Ми маємо п'яті за величиною запаси нафти у світі, але ми не використовуємо ці ресурси”, − заявив він The Guardian в інтерв'ю після саміту.

Що передбачає глобальна угода кліматичного саміту ООН в Дубаї