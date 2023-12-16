Європейським країнам необхідно готуватися до нових військових загроз, – Пісторіус

За словами міністра оборони Німеччини, Європа повинна укрпілювати оборонну здатність, оскільки впродовж 5-8 наступних років у світі можуть виникнути нові військові загрози. Ризик нових збройних конфліктів пояснюється збільшенням виробництва зброї в Росії, – пише Reuters з посиланням на цитати Бориса Пісторіуса в інтерв’ю Welt am Sonntag.

"Росія значно збільшила виробництво зброї, щоб витримати вторгнення в Україну, а також погрожувала країнам Балтії, Грузії та Молдові", – зазначає міністр.

Тим часом Сполучені Штати, швидше за все, скоротять військову присутність у Європі, оскільки починають приділяти більше уваги Індо-Тихоокеанському регіону.

"Ми, європейці, повинні більше долучатися до досягнення безпеки на нашому власному континенті", – сказав Пісторіус.

На думку міністра оборони, регіону знадобиться час, аби збільшити виробництво озброєнь.

"У нас є близько 5-8 років, щоб надолужити згаяне, з точки зору збройних сил, промисловості та суспільства", – додає він.

Європа усвідомлює, що їй, можливо, доведеться компенсувати потенційне зменшення американської допомоги Україні, якщо Вашингтон не зможе домовитися про нове фінансування. Обрання більш дружнього до Європи уряду в Польщі тепер має дозволити Веймарському трикутнику – Берліну, Парижу і Варшаві, більше розвивати військову співпрацю, вважає Пісторіус.

"Ми повинні з'ясувати, як найкраще розташуватися на східному фланзі на основі оборонних планів НАТО", – сказав він, зазначивши, що хоче якнайшвидше відвідати Польщу наступного року.

Пісторіус поки не передбачає того, що армія Німеччини повторить подібні масштабні місії, які вона виконувала в Афганістані та Малі.