Надувні м’язи. Як ворог збільшує свою армію
Надувні м’язи. Як ворог збільшує свою армію
На Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати (оновлено)
На Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати (оновлено)
Урятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
СпецпроєктУрятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
Диво сталося. Україна починає процес вступу до ЄС
Диво сталося. Україна починає процес вступу до ЄС
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
«2024: виклики і перспективи». У Києві відбулася дискусія «Нової країни» за участю Буданова, Марченка, Рахманіна (репортаж)
«2024: виклики і перспективи». У Києві відбулася дискусія «Нової країни» за участю Буданова, Марченка, Рахманіна (репортаж)
Новий закон для військових: заборона «тіктокерів», додаткові відпустки й виплати
Новий закон для військових: заборона «тіктокерів», додаткові відпустки й виплати
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
ГоловнаСвіт

Британський есмінець збив у Червоному морі безпілотник. Припускають, що це ударний дрон

По цілі випустили одну ракету Sea Viper.

Британський есмінець збив у Червоному морі безпілотник. Припускають, що це ударний дрон
Фото: Х/ Rt Hon Grant Shapps MP

Есмінець британського флоту HMS Diamond збив безпілотник, який , імовірно, атакував торгове судно в Червоному морі.

Про це повідомив міністр Великобританії Ґранн Шаппс у соцмережі Х.

За словами міністра, ціль знищили за допомогою однієї ракети Sea Viper.

"Велика Британія залишається відданою справі відбиття цих нападів для захисту вільного потоку світової торгівлі", – зазначив Шаппс, підкресливши, що "серія останніх незаконних атак становить пряму загрозу міжнародній торгівлі та морській безпеці в Червоному морі".

  • Раніше єменські хусити теж атакували торговельні судна у Червоному морі, писав CNN. Вони заявляли, що атаки - це помста Ізраїлеві. Цього тижня під обстріл потрапили два комерційні кораблі. Також хусити погрожували атакувати ще одне судно.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies