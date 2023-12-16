Британський есмінець збив у Червоному морі безпілотник. Припускають, що це ударний дрон

Есмінець британського флоту HMS Diamond збив безпілотник, який , імовірно, атакував торгове судно в Червоному морі.
Про це повідомив міністр Великобританії Ґранн Шаппс у соцмережі Х.
За словами міністра, ціль знищили за допомогою однієї ракети Sea Viper.
"Велика Британія залишається відданою справі відбиття цих нападів для захисту вільного потоку світової торгівлі", – зазначив Шаппс, підкресливши, що "серія останніх незаконних атак становить пряму загрозу міжнародній торгівлі та морській безпеці в Червоному морі".
- Раніше єменські хусити теж атакували торговельні судна у Червоному морі, писав CNN. Вони заявляли, що атаки - це помста Ізраїлеві. Цього тижня під обстріл потрапили два комерційні кораблі. Також хусити погрожували атакувати ще одне судно.