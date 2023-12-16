Британський есмінець збив у Червоному морі безпілотник. Припускають, що це ударний дрон

Есмінець британського флоту HMS Diamond збив безпілотник, який , імовірно, атакував торгове судно в Червоному морі.

Про це повідомив міністр Великобританії Ґранн Шаппс у соцмережі Х.

За словами міністра, ціль знищили за допомогою однієї ракети Sea Viper.

"Велика Британія залишається відданою справі відбиття цих нападів для захисту вільного потоку світової торгівлі", – зазначив Шаппс, підкресливши, що "серія останніх незаконних атак становить пряму загрозу міжнародній торгівлі та морській безпеці в Червоному морі".