Туреччина, Болгарія і Румунія наступного місяця підпишуть угоду про спільне розмінування Чорного моря

Туреччина, Болгарія і Румунія у січні підпишуть угоду про спільне розмінування акваторії Чорного моря.

Про це повідомив журналістам міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер, передає TRT Haber.

"Ми ретельно, відповідально та неупереджено виконуємо Конвенцію Монтре, яка забезпечує баланс у Чорному морі, і ми сповнені рішучості реалізувати її. У межах "Тристоронньої ініціативи", ініційованої під керівництвом нашої країни щодо протимінної небезпеки у Чорному морі, ми провели третій раунд засідання Чорноморської цільової групи з протимінної боротьби за участю делегацій Туреччини, Болгарії та Румунії, 22-23 листопада", - розповів Гюлер.

Він додав, що церемонія підписання угоди щодо розмінування чорного моря запланована на 11 січня. Документ підпишуть міністри оборони трьох держав.