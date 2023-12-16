Надувні м’язи. Як ворог збільшує свою армію
Надувні м’язи. Як ворог збільшує свою армію
На Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати (оновлено)
На Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати (оновлено)
Урятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
СпецпроєктУрятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
Диво сталося. Україна починає процес вступу до ЄС
Диво сталося. Україна починає процес вступу до ЄС
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
«2024: виклики і перспективи». У Києві відбулася дискусія «Нової країни» за участю Буданова, Марченка, Рахманіна (репортаж)
«2024: виклики і перспективи». У Києві відбулася дискусія «Нової країни» за участю Буданова, Марченка, Рахманіна (репортаж)
Новий закон для військових: заборона «тіктокерів», додаткові відпустки й виплати
Новий закон для військових: заборона «тіктокерів», додаткові відпустки й виплати
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
ГоловнаСвіт

Туреччина, Болгарія і Румунія наступного місяця підпишуть угоду про спільне розмінування Чорного моря

Документ підпишуть міністри оборони трьох держав.

Туреччина, Болгарія і Румунія наступного місяця підпишуть угоду про спільне розмінування Чорного моря
З відкритих джерел

Туреччина, Болгарія і Румунія у січні підпишуть угоду про спільне розмінування акваторії Чорного моря.

Про це повідомив журналістам міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер, передає TRT Haber.

"Ми ретельно, відповідально та неупереджено виконуємо Конвенцію Монтре, яка забезпечує баланс у Чорному морі, і ми сповнені рішучості реалізувати її. У межах "Тристоронньої ініціативи", ініційованої під керівництвом нашої країни щодо протимінної небезпеки у Чорному морі, ми провели третій раунд засідання Чорноморської цільової групи з протимінної боротьби за участю делегацій Туреччини, Болгарії та Румунії, 22-23 листопада", - розповів Гюлер.

Він додав, що церемонія підписання угоди щодо розмінування чорного моря запланована на 11 січня. Документ підпишуть міністри оборони трьох держав.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies