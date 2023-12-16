У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
«2024: виклики і перспективи». У Києві відбулася дискусія «Нової країни» за участю Буданова, Марченка, Рахманіна (репортаж)
«2024: виклики і перспективи». У Києві відбулася дискусія «Нової країни» за участю Буданова, Марченка, Рахманіна (репортаж)
Диво сталося. Україна починає процес вступу до ЄС
Диво сталося. Україна починає процес вступу до ЄС
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
Новий закон для військових: заборона «тіктокерів», додаткові відпустки й виплати
Новий закон для військових: заборона «тіктокерів», додаткові відпустки й виплати
Урятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
СпецпроєктУрятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
На Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати (оновлено)
На Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати (оновлено)
Надувні м’язи. Як ворог збільшує свою армію
Надувні м’язи. Як ворог збільшує свою армію
ГоловнаСуспільствоЖиття

Українського бійця Олександра Мацієвського, якого розстріляли росіяни, посмертно нагородили міжнародною відзнакою

Йдеться про медаль Райнера Гільдебрандта.

Українського бійця Олександра Мацієвського, якого розстріляли росіяни, посмертно нагородили міжнародною відзнакою

Українського бійця Олександра Мацієвського, якого розстріляли росіяни, посмертно нагородили медаллю Райнера Гільдебрандта, передає "Укрінформ".

Церемонія нагородження відбулася у Музеї Берлінського муру «Чекпойнт Чарлі».

Міжнародну відзнаку в галузі прав людини передали матері героя Парасці Демчук. 

Вона натомість подарувала музею статуетку сина, яку автори пам’ятника Мацієвському в Києві зробили для неї в єдиному екземплярі. До речі, у музеї діє велика експозиція, присвячена боротьбі України проти російської, починаючи з 2014 року

Також мати захисника Мацієвського закликала німецьких політиків допомогти нашій державі перемогти у цій війні.

Директор департаменту німецького МЗС Маттіас Люттенберг зазначив, деякі його співвітчизники, дивлячись на страждання українців, помилково роблять висновок про необхідність домовлятися з Росією про мир за будь-яку ціну і припинити боротьбу. Однак, на його думку, війна насправді закінчиться лише тоді, коли війська РФ підуть з України.

Хто такий Олександр Мацієвський

  • 6 березня цього року в соцмережах поширили відео, на якому російські окупанти розстріляли беззбройного українського військового. Чоловік у формі ЗСУ дивився в бік камери, коли голос за кадром промовив: "Знімай його", маючи на увазі шеврон військового. На це полонений відповів: "Слава Україні". Після цього його розстріляли.
  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розіслав це відео міжнародним партнерам нашої держави та колегам-омбудсманам.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що винні у вбивстві беззбройного українського військовополоненого мають постати перед правосуддям. Він звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана із закликом негайно розпочати розслідування МКС цього жахливого військового злочину.
  • Спершу в Міноборони повідомили, що захисника з відео опізнали як бійця 30-ї окремої механізованої бригади Тимофія Шадуру
  • Згодом ТрО "Північ" поширила інформацію, що загиблий - Олександр Мацієвський з Ніжина – боєць 119-ої окремої бригади сил Тероборони Чернігівської області.
  • Нарешті слідчі Служби безпеки України встановили, що українським військовим таки був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Олександр Мацієвський.
  • Президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України.
  • Цьогоріч у грудні в Києві бійцю відкрили пам'ятник. Раніше на його честь перейменували вулицю в Ніжині, а навесні у Києві з'явився мурал.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies