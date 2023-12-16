Українського бійця Олександра Мацієвського, якого розстріляли росіяни, посмертно нагородили міжнародною відзнакою

Українського бійця Олександра Мацієвського, якого розстріляли росіяни, посмертно нагородили медаллю Райнера Гільдебрандта, передає "Укрінформ".

Церемонія нагородження відбулася у Музеї Берлінського муру «Чекпойнт Чарлі».

Міжнародну відзнаку в галузі прав людини передали матері героя Парасці Демчук.

Вона натомість подарувала музею статуетку сина, яку автори пам’ятника Мацієвському в Києві зробили для неї в єдиному екземплярі. До речі, у музеї діє велика експозиція, присвячена боротьбі України проти російської, починаючи з 2014 року

Також мати захисника Мацієвського закликала німецьких політиків допомогти нашій державі перемогти у цій війні.

Директор департаменту німецького МЗС Маттіас Люттенберг зазначив, деякі його співвітчизники, дивлячись на страждання українців, помилково роблять висновок про необхідність домовлятися з Росією про мир за будь-яку ціну і припинити боротьбу. Однак, на його думку, війна насправді закінчиться лише тоді, коли війська РФ підуть з України.

Хто такий Олександр Мацієвський