Українського бійця Олександра Мацієвського, якого розстріляли росіяни, посмертно нагородили міжнародною відзнакою

Українського бійця Олександра Мацієвського, якого розстріляли росіяни, посмертно нагородили медаллю Райнера Гільдебрандта, передає "Укрінформ".
Церемонія нагородження відбулася у Музеї Берлінського муру «Чекпойнт Чарлі».
Міжнародну відзнаку в галузі прав людини передали матері героя Парасці Демчук.
Вона натомість подарувала музею статуетку сина, яку автори пам’ятника Мацієвському в Києві зробили для неї в єдиному екземплярі. До речі, у музеї діє велика експозиція, присвячена боротьбі України проти російської, починаючи з 2014 року
Також мати захисника Мацієвського закликала німецьких політиків допомогти нашій державі перемогти у цій війні.
Директор департаменту німецького МЗС Маттіас Люттенберг зазначив, деякі його співвітчизники, дивлячись на страждання українців, помилково роблять висновок про необхідність домовлятися з Росією про мир за будь-яку ціну і припинити боротьбу. Однак, на його думку, війна насправді закінчиться лише тоді, коли війська РФ підуть з України.
Хто такий Олександр Мацієвський
- 6 березня цього року в соцмережах поширили відео, на якому російські окупанти розстріляли беззбройного українського військового. Чоловік у формі ЗСУ дивився в бік камери, коли голос за кадром промовив: "Знімай його", маючи на увазі шеврон військового. На це полонений відповів: "Слава Україні". Після цього його розстріляли.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розіслав це відео міжнародним партнерам нашої держави та колегам-омбудсманам.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що винні у вбивстві беззбройного українського військовополоненого мають постати перед правосуддям. Він звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана із закликом негайно розпочати розслідування МКС цього жахливого військового злочину.
- Спершу в Міноборони повідомили, що захисника з відео опізнали як бійця 30-ї окремої механізованої бригади Тимофія Шадуру.
- Згодом ТрО "Північ" поширила інформацію, що загиблий - Олександр Мацієвський з Ніжина – боєць 119-ої окремої бригади сил Тероборони Чернігівської області.
- Нарешті слідчі Служби безпеки України встановили, що українським військовим таки був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Олександр Мацієвський.
- Президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України.
- Цьогоріч у грудні в Києві бійцю відкрили пам'ятник. Раніше на його честь перейменували вулицю в Ніжині, а навесні у Києві з'явився мурал.