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У понеділок синоптики прогнозують ожеледицю і мокрий сніг із дощем у деяких регіонах України

У західних областях пориви вітру місцями сягатимуть 15- 20 м/с.

У понеділок синоптики прогнозують ожеледицю і мокрий сніг із дощем у деяких регіонах України
Фото: ukrinform.ua

17 грудня прогнозують хмарну погоду, а також ожеледицю і мокрий сніг із дощем у деяких регіонах України.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У західних, північних, а вдень - і в центральних та Харківській областях буде невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території - без істотних опадів.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15- 20 м/с. На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла; у східних і Сумській областях та Карпатах вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу.

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