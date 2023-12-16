Головне за ніч та ранок суботи, 16 грудня: атака "шахедами" на Київ, 96 бойових зіткнень, обстріли Харківщини

У ніч на суботу росіяни атакували безпілотниками Київ з різних напрямків кількома хвилями та групами. Сили ППО збили всі повітряні цілі ворога над столицею, повідомляє КМВА.

"Шоста повітряна атака на Київ з початку місяця. Сьогодні вночі, після трьох днів балістичних загроз, ворог знов кинув на столицю баражуючі боєприпаси "Shahed". БпЛА атакували групами, хвилями і з різних напрямків. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені", – йдеться у повідомленні.

В адміністрації наголосили, що ймовірно, ворог повернувся до тактики зразка травня 2023 року. "Тоді рашисти постійно змінювали, комбінували, чергували види і типи засобів повітряного ураження. Такий саме сценарій кияни спостерігали у першій половині грудня", – пишуть там.

Унаслідок роботи ППО та падіння уламків у місті ніхто не постраждав.

У ніч на 16 грудня російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силам ППО вдалося знищити 30 ворожих безпілотників. повідомляють у Повітряних силах України.

"У ніч на 16 листопада 2023 року противник атакував ударними безпілотниками типу "Shahed" з трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Сеща, Курськ -рф. Усього в ударі було застосовано 31 ударний БпЛА "Shahed-136/131", які окупанти спрямували у різні регіони України", – пишуть у Повітряних силах.

Для знищення ворожих цілей залучили винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України.

Силами оборони знищено 30 "шахедів" в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.

Також 14 БпЛА збито силами ППО на півночі України.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 96 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 23 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 18 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 20 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак східніше Степового, південніше Сєверного та Первомайського.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 16 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що сили оборони знищили ще 930 росіян, 14 ворожих танків та 1 крилату ракету. Загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення склали 344 820 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Упродовж доби російська армія завдала артилерійських та мінометних обстрілів по 20 населених пунктах Харківщини, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Внаслідок обстрілів постраждали Червона Зоря Богодухівського району, Козача Лопань, Лук'янці, Зелене Харківського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Куп'янськ, Іванівка, Берестове Куп’янського району тощо.

Крім того, на Куп'янському напрямку ЗСУ відбили 9 ворожих атак.

"Близько 23 год внаслідок ворожого обстрілу м. Куп'янськ зруйновано літню кухню, вибито вікна в будинку. Без постраждалих. У селі Богуславка Ізюмського району внаслідок ворожого удару безпілотником, сталося загоряння приватного будинку", – повідомляє Синєгубов.

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