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СБУ оголосила в розшук патріарха РПЦ Кирила

Його розшукують у справі про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

СБУ оголосила в розшук патріарха РПЦ Кирила
Зліва направо: Московський патріарх Алексій II, президент Росії Володимир Путін і тодішній митрополит Смоленський і Калінінградс
Фото: ТАСС

СБУ оголосила в розшук патріарха Російської православної церкви (РПЦ) Кирила (Володимира Гундяєва). Про це йдеться в базі даних Міністерства внутрішніх справ.

Фото: МВС України
Датою зникнення Кирила вказано 11 листопада 2023 року. Його розшукують у справі про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

  • Раніше СБУ повідомила про підозру патріарху РПЦ Кирилу за сприяння збройній агресії РФ та запереченні воєнних злочинів окупантів.
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