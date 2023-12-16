СБУ оголосила в розшук патріарха РПЦ Кирила

Його розшукують у справі про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Зліва направо: Московський патріарх Алексій II, президент Росії Володимир Путін і тодішній митрополит Смоленський і Калінінградс

СБУ оголосила в розшук патріарха Російської православної церкви (РПЦ) Кирила (Володимира Гундяєва). Про це йдеться в базі даних Міністерства внутрішніх справ.

Фото: МВС України

Раніше СБУ повідомила про підозру патріарху РПЦ Кирилу за сприяння збройній агресії РФ та запереченні воєнних злочинів окупантів.

Датою зникнення Кирила вказано 11 листопада 2023 року. Його розшукують у справі про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.