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На Авдіївському та Мар'їнському напрямках є незначні просування російської армії, – ISW

Також просування ворога спостерігають на Бахмутському напрямку.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках є незначні просування російської армії, – ISW
Фото: EPA/UPG

15 грудня війстка Росії продовжували локалізовані наступальні операції біля Авдіївки, Мар'їнки та  Бахмута і досягли там підтверджених успіхів. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 грудня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Російські воєнні блогери стверджували, що війська окупантів просунулися в напрямку Оріхово-Василівки (14 км на північний захід від Бахмута) і Григорівки (11 км на північний захід від Бахмута) і закріпилися в районі Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) 14 і 15 грудня. ISW не бачив візуального підтвердження інформації. 

Також відомо, що російські війська просунулися на північний захід від Кліщіївки, захопили тактичні висоти в напрямку Іванівського (6 км на захід від Бахмута) і витіснили українські сили з позицій в Андріївці (10 км на південний захід від Бахмута).14 грудня російський мілблогер розширив кадри, які нібито показують, як російські сили діють на породному відвалі на захід від Горлівки (25 км на південний захід від Бахмута).

Фото: ISW

Російські джерела все частіше характеризують локалізовану російську наступальну операцію навколо Бахмута як операцію з оточення Часового Яру (12 км на захід від Бахмута). Російські військові блогери охарактеризували російські атаки на захід від Бахмута в районі Богданівки та Хромового та на південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки, як організований наступ на Часів Яр. 

Вони також зазначали, що оточити Часів Яр буде складно через великі українські укріплення та розташування населеного пункту на тактичній висоті. ISW оцінює, що російські сили знаходяться щонайменше за дев'ять кілометрів від Часів Яр.

15 грудня російські війська продовжували наступ у районі Авдіївки і просунулися. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, показують, що російські війська просунулися поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

  • Ситуація на сході та півдні України залишається складною. На Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках Сили оборони відбивають найчисельніші атаки росіян. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень.
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