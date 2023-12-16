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Херсонщина: окупанти обстріляли лікарню у Степанівці (оновлено)

Постражадв лікар та ще двоє чоловіків.

Херсонщина: окупанти обстріляли лікарню у Степанівці (оновлено)
Фото: МВС України

На Херсонщині через російські обстріли постраждали троє людей, серед них лікар. Правоохоронці зафіксували наслідки ворожих атак.

За інформацією Олександра Прокудіна, у Степанівці Херсонської області уламки впали поблизу медзакладу. Поранення дістав лікар, який був на робочому місці. Крім того у Херсоні внаслідок влучань у 55-річного чоловіка поранення кінцівок, у 51-річного містянина осколкова травма голови.

Фото: Роман Мрочко

Також було влучання поблизу інфраструктурного об’єкта. Є пошкодження приміщень.

Фото: Роман Мрочко

У МВС України зазначають, російські війська продовжують терор, завдаючи удари по громадах Бериславського та Херсонського районів. Окупанти завдають ударів із реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, танків, застосовують БпЛА та авіацію.

Фото: Роман Мрочко

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