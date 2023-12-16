Постражадв лікар та ще двоє чоловіків.

На Херсонщині через російські обстріли постраждали троє людей, серед них лікар. Правоохоронці зафіксували наслідки ворожих атак.

За інформацією Олександра Прокудіна, у Степанівці Херсонської області уламки впали поблизу медзакладу. Поранення дістав лікар, який був на робочому місці. Крім того у Херсоні внаслідок влучань у 55-річного чоловіка поранення кінцівок, у 51-річного містянина осколкова травма голови.

Фото: Роман Мрочко

Також було влучання поблизу інфраструктурного об’єкта. Є пошкодження приміщень.

Фото: Роман Мрочко

У МВС України зазначають, російські війська продовжують терор, завдаючи удари по громадах Бериславського та Херсонського районів. Окупанти завдають ударів із реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, танків, застосовують БпЛА та авіацію.