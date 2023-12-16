Міноборони домовляється із місцевою владою про допомогу армії

Міністерство оборони України та місцева влада вирішили домовитися про тіснішу співпрацю для допомоги армії, зокрема, про рекрутинг до ЗСУ. Про це роповів міністр оборони Рустем Умєров.

Міністр оборони зазначив, щопід час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням Президента обговорили співпрацю з місцевим самоврядуванням."Як Міністр оборони окреслив напрями, на яких ми сьогодні сфокусовані разом з місцевою владою:

1. Будівництво фортифікаційних споруд. Це про захист нашої країни.

2. Маємо змінити підходи до підготовки військовозобов’язаних до військової служби та населення до національного спротиву. Усі наші люди мають бути навчені та підготовлені.

3. Органи місцевого самоврядування можуть відчутно посилити залучення фахівців до Сил оборони через проєкт рекрутингу. Очікуємо від них ще більшого сприяння мобілізаційній роботі", – зазначив Умєров.

Міністр оборони також спростував заяви про нібито конфлікт серед керівництва країни. За його словами, це інформаційні операції росіян.