Міноборони спростило процес списання аптечок, сумок та наплічників для військових

Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ, який запроваджує спрощену процедуру списання військово-медичного майна (аптечок, сумок та наплічників).
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Раніше аптечки, сумки та наплічники вважались інвентарним майном. Тож його списання було надзвичайно ускладнене, часто - нездійсненне. Унаслідок чого військові частини не могли замовити нові аптечки, адже за документами, на балансі військових частин забезпечення було стовідсоткове.
Наказ, який підписав Умєров, зокрема, дозволить пришвидшити надходження нових аптечок у військові частини.
"Відсутність дієвої системи списання медичного майна була величезною проблемою, її подолання давно на часі. Військові частини раніше не могли швидко списати використані аптечки і отримати нові: процес тривав місяцями і передбачав 20 етапів. Після нашої реформи лишається шість етапів і три документи, які можна зробити дуже оперативно", - зазначає заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.
Як працюватиме новий порядок списання.
Відтепер військовослужбовець, який втрачає чи використовує аптечку, сумку та наплічник під час бою або під час виконання інших завдань, усно чи письмово повідомляє про це командирові свого підрозділу. Відтак командир складає рапорт і додає до нього витяг з журналу бойових дій або підсумкового бойового донесення. Ці документи подаються командиру частини, який призначає комісію, що формує акт списання (Додаток 4 до Порядку списання військового майна у ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту (пункт 5 розділу І), після чого командир частини підписує акт, а фінансова служба списує зазначене медичне майно.
- У листопаді секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко закликав президента Зеленського підписати закон щодо спрощення процедури списання майна у ЗСУ. Цей документ ухвалили 302 голосами "за" ще в жовтні, але замість нього міністерство оборони вирішило самостійно змінити порядок списання.
- 5 жовтня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про внесення змін до статті 4 Закону України "Про правовий режим майна у ЗСУ" щодо спрощення процедури списання військового майна. Він дозволяв командиру військової частини за поданням комісії списувати закріплене за військовою частиною майно незалежно від номенклатури служб забезпечення (крім зброї) вартістю за одиницю або за одним актом до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян без затверджень та погоджень з посадовими особами вищих рівнів, правоохоронними органами чи спеціальним правоохоронним формуванням у складі ЗСУ, а також приймати рішення про необхідність проведення розслідування причин та обставин втрати або знищення, дострокового зносу, перевитрати військового майна (крім зброї) вартістю за одиницю або за одним актом до зазначеного розміру. Також документ пропонував запроваджити спрощену процедуру складання єдиного акта зі списання військового майна у разі втрати внаслідок бойових дій.
- Документ відправили на підпис президенту. Однак 17 жовтня Міноборони заявило, що дозволило списувати втрачене у бою військове майно за спрощеною процедурою відповідно до наказу міністра Рустема Умєрова.
- Міністерство повідомило, що тепер не потрібно проводити окреме розслідування по кожній одиниці та отримувати погодження від вищого керівництва. Заявлялося, що на списання дрона тепер потрібно буде декілька тижнів, а не від місяця до пів року, як раніше. А техніку вартістю до 1,5 мільйонів гривень зможуть списувати командири рот, батальйонів чи бригад.