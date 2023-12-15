Міноборони спростило процес списання аптечок, сумок та наплічників для військових

Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ, який запроваджує спрощену процедуру списання військово-медичного майна (аптечок, сумок та наплічників).

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Раніше аптечки, сумки та наплічники вважались інвентарним майном. Тож його списання було надзвичайно ускладнене, часто - нездійсненне. Унаслідок чого військові частини не могли замовити нові аптечки, адже за документами, на балансі військових частин забезпечення було стовідсоткове.

Наказ, який підписав Умєров, зокрема, дозволить пришвидшити надходження нових аптечок у військові частини.

"Відсутність дієвої системи списання медичного майна була величезною проблемою, її подолання давно на часі. Військові частини раніше не могли швидко списати використані аптечки і отримати нові: процес тривав місяцями і передбачав 20 етапів. Після нашої реформи лишається шість етапів і три документи, які можна зробити дуже оперативно", - зазначає заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Як працюватиме новий порядок списання.

Відтепер військовослужбовець, який втрачає чи використовує аптечку, сумку та наплічник під час бою або під час виконання інших завдань, усно чи письмово повідомляє про це командирові свого підрозділу. Відтак командир складає рапорт і додає до нього витяг з журналу бойових дій або підсумкового бойового донесення. Ці документи подаються командиру частини, який призначає комісію, що формує акт списання (Додаток 4 до Порядку списання військового майна у ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту (пункт 5 розділу І), після чого командир частини підписує акт, а фінансова служба списує зазначене медичне майно.